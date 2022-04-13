В Таллине женщины устроили протест против изнасилований украинских женщин и детей российскими солдатами

Об этом сообщает ERR.
Около 20 женщин провели перформанс у здания посольства РФ: они надели темные мешки на головы и вышли на улицу со связанными руками и в окровавленном белье. Цель акции – привлечь внимание к массовым изнасилованиям российскими солдатами граждан Украины, отмечает Delfi.
Организаторы акции заявили, что российские солдаты насилуют и убивают украинских женщин и детей, а те, кто поддерживает войну, – поддерживают и военные преступления РФ.
Фото в Instagram опубликовал канал LTV.
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Жители Таллина выходят на акции против российской агрессии третий день подряд: в понедельник митингующие провели протест у посольства Германии, во вторник – у посольства Венгрии. Возле здания дипмиссии ФРГ около десятка людей, призывая Берлин занять более жесткую позицию в отношении РФ, устроили "лежачий" протест – они легли на землю со связанными руками и мешками на головах, отсылая общественность к фактам убийств мирных людей в населенных пунктах под Киевом, пишет Delfi. К зданию посольства Венгрии протестующие пришли в противогазах – в знак протеста против того, что Венгрия продолжает покупать у России газ.
С начала вторжения российских войск Офис омбудсмена получает жалобы с информацией о половых преступлениях россиян на оккупированных украинских территориях. О половых преступлениях российской армии против мирного населения на тот момент оккупированных населенных пунктов Киевской области сообщали 17 марта в Офисе президента Украины.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, среди изнасилованных жителей Киевской области есть дети, в том числе 14-летняя девочка, которая после насилия забеременела. Президент Украины Владимир Зеленский среди пострадавших от таких действий оккупантов называл даже младенца. Он обещал, что Украина установит личности этих российских оккупантов. "Мы установим полную правду обо всех этих извергах. Сколько бы времени и усилий для этого ни понадобилось, мы найдем всех", – заявил президент.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, факты изнасилований подтвердились.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.