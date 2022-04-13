В Таллине женщины устроили протест против изнасилований украинских женщин и детей российскими солдатами

Об этом сообщает ERR.

Около 20 женщин провели перформанс у здания посольства РФ: они надели темные мешки на головы и вышли на улицу со связанными руками и в окровавленном белье. Цель акции – привлечь внимание к массовым изнасилованиям российскими солдатами граждан Украины, отмечает Delfi.

Организаторы акции заявили, что российские солдаты насилуют и убивают украинских женщин и детей, а те, кто поддерживает войну, – поддерживают и военные преступления РФ.

Фото в Instagram опубликовал канал LTV.

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Жители Таллина выходят на акции против российской агрессии третий день подряд: в понедельник митингующие провели протест у посольства Германии, во вторник – у посольства Венгрии. Возле здания дипмиссии ФРГ около десятка людей, призывая Берлин занять более жесткую позицию в отношении РФ, устроили "лежачий" протест – они легли на землю со связанными руками и мешками на головах, отсылая общественность к фактам убийств мирных людей в населенных пунктах под Киевом, пишет Delfi. К зданию посольства Венгрии протестующие пришли в противогазах – в знак протеста против того, что Венгрия продолжает покупать у России газ.