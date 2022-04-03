За день на антивоенных акциях в России задержали более 200 человек – правозащитники

Больше всего задержанных в Москве Фото: Avtozak LIVE / Telegram

Больше всего участников антивоенных акций задержали в Москве – от 80. В Санкт-Петербурге – от 79.

Также задержания проходили в Новосибирске (15), Екатеринбурге (12), Киров (восемь), Нижний Новгород, Пермь (по три), Краснодар, Самара, Иркутск (по два), а также в Уфе, Боре, Ханты-Мансийске, Кемерово, Хабаровске, Омске, Курске и Туле (по одному задержанному).

Правозащитники отмечают, что местонахождение части людей, задержанных силовиками, по состоянию на 8.21 воскресенья неизвестно.

Российские Telegram-каналы опубликовали ряд видео с акциями протеста. В частности, протестующие использовали для антивоенных акций плакаты с надписями "Нет войне" и "Мир во всем мире".

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