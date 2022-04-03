Военные РФ массово пишут рапорты на увольнение. Руководство армии агитирует гражданских вступать в ВС РФ – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым, отмечают в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями", – говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за минувшие сутки отбили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки подбили восемь целей: два самолета, один вертолет, один беспилотник и четыре крылатые ракеты.

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