ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Военные РФ массово пишут рапорты на увольнение. Руководство армии агитирует гражданских вступать в ВС РФ – Генштаб ВСУ

ВСУ за сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага
ВСУ за сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбили шесть атак врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Из-за массовых случаев отказала воевать в Украине и рапортов на увольнение руководству Вооруженных сил РФ приходится агитировать гражданских вступать в их ряды. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке в Facebook.

"Морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.

Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым, отмечают в Генштабе ВСУ.

"Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями", – говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за минувшие сутки отбили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки подбили восемь целей: два самолета, один вертолет, один беспилотник и четыре крылатые ракеты. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/286674743645611

Контекст:

С начала масштабного вторжения 24 февраля по состоянию на 2 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 17,8 тыс. человек. Также уничтожены 631 танк, 143 самолета, 134 вертолета, семь кораблей и другая техника. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: армия, война, Генштаб ВСУ, армия РФ, война России против Украины, потери России
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
  Цибульская об Ани Лорак: Молчание – это поддержка происходящего
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
Смит после избиения ведущего на церемонии вручения премии "Оскар" покинул Американскую киноакадемию
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
  "Каждый помогает на своем фронте". Kalush Orchestra отправится в европейский тур для поддержки Украины
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
Основатели антипремии "Золотая малина", узнав диагноз Уиллиса, отозвали присужденную ему награду
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
  "Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
Барских показал фото с украинскими защитниками и сообщил, что приступил к изучению военного дела
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
"Какие у нас сильные и мужественные защитники!" Федишин и Хмара выступили для ВСУ. Видео
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Наша возьме". Группа "Ляпис Трубецкой" во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины спела на фоне двух флагов
"Путин х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
"Путин – х...йло". Скрипка презентовал кавер-версию песни Highway To Hell
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Козловский заявил, что больше не общается с замалчивающей российскую агрессию экс-участницей "НеАнгелов" Викой
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  Лазарева о России: До осени мы будем видеть ужасающий распад общества: бедность, нищету, голод. Я не горю желанием туда возвращаться
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  "Я очень этого хочу, я очень этого нам желаю". Суханов рассказал, когда, по его мнению, Украина победит российских оккупантов
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
  60-летний Джим Керри объявил об уходе на пенсию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой у лузі червона калина". Хлывнюк, NK, Могилевская, Полякова, Никитюк спели украинскую народную песню. Видео (30835)
2
"Позиция злой бабы, у которой нет мужчины". Приходько рассказала, как оскорбившая ее Крапивина просила не трогать гастролирующую в РФ Лободу (26758)
3
"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети (26129)
4
"Это заставило меня оцепенеть". Мендель рассказала, как после переезда во Львов ее жених принял "решение, которое невозможно отменить" (25557)
5
Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет (20690)
6
"Им пофиг, что в нашей стране война и я с ребенком". Жена Павлика устроила скандал в турецком аэропорту (18114)
7
Украинские музыканты отказались от участия в опере Чайковского под руководством Лынив. Она заявила, что композитор не отвечает за Путина (17890)
8
"Щедрая душа". 68-летний Джон Траволта отреагировал на завершение карьеры 67-летнего Брюса Уиллиса из-за недуга (17876)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS