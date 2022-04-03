Военные РФ массово пишут рапорты на увольнение. Руководство армии агитирует гражданских вступать в ВС РФ – Генштаб ВСУ

"Морально-психологическое состояние личного состава противника и уровень мотивации остается крайне низким. Командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказываются от участия в боевых действиях. Кроме того, военнослужащие массово пишут рапорты на увольнение", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, личный состав двух батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины. Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.
Для восполнения потерь личного состава российское руководство осуществляет агитацию гражданского населения по вступлению в ряды вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и автономной республики Крым, отмечают в Генштабе ВСУ.
"Российские оккупанты продолжают размещать вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилой инфраструктуры населенных пунктов, проводить фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях, совершают насилие в отношении местных жителей, занимаются мародерством и ограблениями", – говорится в сообщении.
В Генштабе также рассказали, что на территории Донецкой и Луганской областей украинские военные за минувшие сутки отбили шесть атак врага, уничтожили четыре танка, шесть единиц бронированной и семь единиц автомобильной техники противника.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки подбили восемь целей: два самолета, один вертолет, один беспилотник и четыре крылатые ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения 24 февраля по состоянию на 2 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 17,8 тыс. человек. Также уничтожены 631 танк, 143 самолета, 134 вертолета, семь кораблей и другая техника.