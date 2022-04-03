"Дальше укропы, стой!" В Генштабе показали уничтоженную технику оккупантов

На одном из кадров виден перегородивший дорогу автомобиль с надписью на боку: "Дальше укропы, стой!".

"Россияне боялись, что "укропы" прячутся где-то впереди. А "укропы" не прятались, а зашли сзади", – прокомментировали в Генштабе.

Сообщается, что спецназовцы Военной службы правопорядка в ВСУ "сделали свое дело", результаты которого видны на фотографиях, и российские оккупанты "бояться перестали... потому что уже не могут".

Война России против Украины. Главное (обновляется)