"Дальше укропы, стой!" В Генштабе показали уничтоженную технику оккупантов

На одном из кадров виден перегородивший дорогу автомобиль с надписью на боку: "Дальше укропы, стой!".
"Россияне боялись, что "укропы" прячутся где-то впереди. А "укропы" не прятались, а зашли сзади", – прокомментировали в Генштабе.
Сообщается, что спецназовцы Военной службы правопорядка в ВСУ "сделали свое дело", результаты которого видны на фотографиях, и российские оккупанты "бояться перестали... потому что уже не могут".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала масштабного вторжения 24 февраля по состоянию на 2 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили порядка 17,8 тыс. человек. Также уничтожены 631 танк, 143 самолета, 134 вертолета, семь кораблей и другая техника.