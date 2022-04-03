Национальная академия науки Украины разорвала сотрудничество с Российской академией наук

"НАН Украины разорвала соглашения о научно-техническом сотрудничестве с Российской академией наук, Сибирским отделением РАН, Московским государственным университетом им. М.В.Ломоносова, Московским физико-техническим институтом", – сообщили в академии.

Также ученые НАН Украины, избранные Российской академией наук иностранными членами этой академии, направили в президиум РАН коллективное заявление о своем выходе из состава иностранных членов РАН.

"Относительно иностранных членов НАН Украины, поддержавших преступные действия руководства РФ, президиум НАН Украины на своем заседании 17 марта 2022 поручил отделениям Академии внести на рассмотрение очередного Общего собрания НАН Украины представление об исключении этих лиц из состава иностранных членов НАН Украины в порядке, определенном Уставом НАН Украины", – говорится в сообщении.

В академии добавили, что деятели российской науки, культуры, российские государственные и общественные деятели, поддержавшие вооруженную агрессию РФ против Украины, будут лишены звания "Почетный доктор Национальной академии наук Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

23 марта НАНУ также заявила о выходе из состава Международной ассоциации академий наук так как та, сообщается в заявлении, "фактически дистанцировалась от любого осуждения действий российского агрессора, никак не отреагировала на бомбардировку мирных городов и разрушение гражданской, в частности, научной, инфраструктуры, не выразила никакой поддержки в адрес Национальной академии наук Украины, наших граждан и нашего государства".