Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину

По словам Дапкунайте, сейчас они живут в Брюсселе. В этом городе также проживают ее мать и сестра. Актриса заявила, что, если бы можно было что-то изменить, она бы покинула РФ в 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым.

Актриса подчеркнула, что осуждает вторжение РФ в Украину. Комментируя позицию коллег, замалчивающих российскую агрессию, она заявила, что их молчание не означает согласие. По словам актрисы, это ей "легко говорить, так как она покинула Россию", а другим высказать публично свое отношение к войне сложнее, потому что у них в РФ "дети, родители и нет денег".

Дапкунайте также заявила, что вышла бы на сцену с артистами, которые поддерживают войну РФ против Украины. Она отметила, что "не знает, как бы повела себя в конкретном случае", но подчеркнула, что "коллеги имеют право иметь собственное мнение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)