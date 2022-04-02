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03 апреля, 2022
 
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Дапкунайте вместе с сыном покинула РФ. Актриса осудила нападение на Украину

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Дапкунайте призналась, что должна была уехать из России еще после аннексии Крыма
Дапкунайте призналась, что должна была уехать из России еще после аннексии Крыма
Фото: d.ingeborga / Instagram

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, которая ранее жила и работала в стране-агрессоре, 1 апреля в интервью Литовскому национальному телевидению LRT TV сообщила, что после нападения РФ на Украину переехала из России в Бельгию вместе со своим пятилетним сыном.

По словам Дапкунайте, сейчас они живут в Брюсселе. В этом городе также проживают ее мать и сестра. Актриса заявила, что, если бы можно было что-то изменить, она бы покинула РФ в 2014 году, после того как Россия аннексировала Крым.

Актриса подчеркнула, что осуждает вторжение РФ в Украину. Комментируя позицию коллег, замалчивающих российскую агрессию, она заявила, что их молчание не означает согласие. По словам актрисы, это ей "легко говорить, так как она покинула Россию", а другим высказать публично свое отношение к войне сложнее, потому что у них в РФ "дети, родители и нет денег".

Дапкунайте также заявила, что вышла бы на сцену с артистами, которые поддерживают войну РФ против Украины. Она отметила, что "не знает, как бы повела себя в конкретном случае", но подчеркнула, что "коллеги имеют право иметь собственное мнение".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Бельгия, Брюссель, нападение, вторжение, война России против Украины, Ингеборга Дапкунайте, актриса
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