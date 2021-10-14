"У некоторых была власть, они ею пользовались". Дапкунайте ответила на вопрос о сексуальных домогательствах режиссеров

Актриса не стала на него отвечать и отвела взгляд.
При этом Дапкунайте назвала сложным свое отношение к движению Me Too, сторонницы которого осуждают сексуальное насилие и домогательства. Движение появилось после того, как американские актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в принуждении к близости.
"Есть две стороны. Это гендерная революция, щепки летят. И тут правы, и тут правы. Это сложно оценить. То, что у некоторых людей была власть и они этой властью пользовались, – это мы знаем. Поэтому что-то должно было меняться", – заявила она.
Дапкунайте родилась в 1963 году в Вильнюсе (Литовская ССР). В 1984 году состоялся дебют актрисы в кино – она сыграла роль в фильме режиссера Раймундаса Баниониса "Моя маленькая жена".
В 1994 году Дапкунайте была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Подмосковные вечера".
Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем стал однокурсник Арунас Сакалаускас, вторым – английский театральный режиссер Саймон Стоукс. В третий раз Дапкунайте вышла замуж за бизнесмена и мецената Дмитрия Ямпольского в 2013 году.
В начале 2018 года Дапкунайте впервые сообщила, что у нее есть сын Алекс.