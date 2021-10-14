"У некоторых была власть, они ею пользовались". Дапкунайте ответила на вопрос о сексуальных домогательствах режиссеров

Дапкунайте родилась в 1963 году в Вильнюсе Фото: d.ingeborga / Instagram

Актриса не стала на него отвечать и отвела взгляд.

При этом Дапкунайте назвала сложным свое отношение к движению Me Too, сторонницы которого осуждают сексуальное насилие и домогательства. Движение появилось после того, как американские актрисы обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в принуждении к близости.

"Есть две стороны. Это гендерная революция, щепки летят. И тут правы, и тут правы. Это сложно оценить. То, что у некоторых людей была власть и они этой властью пользовались, – это мы знаем. Поэтому что-то должно было меняться", – заявила она.

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Видео: Первый канал / YouTube