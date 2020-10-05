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05 октября, 2020
 
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Дапкунайте на роликах восхитила подписчиков стройностью

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте продемонстрировала умение кататься на роликовых коньках.

Дапкунайте: Красота вокруг
Дапкунайте: Красота вокруг
Фото: d.ingeborga / Instagram

57-летняя литовская актриса Ингеборга Дапкунайте 3 октября поделилась в сети видео, на котором запечатлена во время катания на роликовых коньках. 

"Красота вокруг", – подписала она публикацию. 

"Господи, какая тоненькая", – отметили поклонники.

"Какая вы молодец", – написали пользователи сети.

"Умничка, в отличной форме", – отреагировали на видео фолловеры.

Дапкунайте родилась в 1963 году в Вильнюсе (Литовская ССР). В 1984 году состоялся дебют актрисы в кино – она сыграла роль в фильме режиссера Раймундаса Баниониса "Моя маленькая жена"

В 1994 году была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Подмосковные вечера".

Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем стал однокурсник Арунас Сакалаускас, вторым – английский театральный режиссер Саймон Стоукс. В третий раз Дапкунайте вышла замуж за бизнесмена и мецената Дмитрия Ямпольского в 2013 году. 

В начале 2018 года Дапкунайте впервые сообщила, что у нее есть сын Алекс. 

Теги: Литва, Ингеборга Дапкунайте
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