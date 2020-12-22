  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео

57-летняя литовская актриса Ингеборга Дапкунайте показала содержимое своей сумки. Видео с участием актрисы опубликовано на YouTube-канале российсrого издания Vogue.
Среди личных вещей в сумке актрисы оказалась запасная сумочка меньшего размера, сменная обувь, фрагменты конструктора, запасные часы, ювелирные украшения и распечатка пьесы.
Также Дапкунайте носит с собой черные защитные маски, зубную пасту и щетку, и бутылку с водой.
"Перед каждой съемкой я чищу зубы – это такое правило у меня. Это такая вежливость", – объяснила актриса.
"Ей 18? Внутри такой открытый ребенок?" – прокомментировали видео поклонники.
"Можно просто начать обожать человека. Вот так харизма!" – отреагировали фолловеры.
"Какая она крутая! Влюбился", – написали в комментариях пользователи сети.
Дапкунайте родилась в 1963 году в Вильнюсе (Литовская ССР). В 1984 году состоялся дебют актрисы в кино – она сыграла роль в фильме режиссера Раймундаса Баниониса "Моя маленькая жена".
В 1994 году была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Подмосковные вечера".
Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем стал однокурсник Арунас Сакалаускас, вторым – английский театральный режиссер Саймон Стоукс. В третий раз Дапкунайте вышла замуж за бизнесмена и мецената Дмитрия Ямпольского в 2013 году.
В начале 2018 года Дапкунайте впервые сообщила, что у нее есть сын Алекс.