  "Ей 18?", "Вот так харизма". Дапкунайте очаровала фанов, показав содержимое сумки. Видео

Литовская актриса Ингеборга Дапкунайте призналась, что носит в сумке зубную пасту и щетку, чтобы иметь возможность перед съемкой почистить зубы.

Дапкунайте: Перед каждой съемкой я чищу зубы Фото: d.ingeborga / Instagram

57-летняя литовская актриса Ингеборга Дапкунайте показала содержимое своей сумки. Видео с участием актрисы опубликовано на YouTube-канале российсrого издания Vogue.

Среди личных вещей в сумке актрисы оказалась запасная сумочка меньшего размера, сменная обувь, фрагменты конструктора, запасные часы, ювелирные украшения и распечатка пьесы.

Также Дапкунайте носит с собой черные защитные маски, зубную пасту и щетку, и бутылку с водой.

"Перед каждой съемкой я чищу зубы – это такое правило у меня. Это такая вежливость", – объяснила актриса.

"Ей 18? Внутри такой открытый ребенок?" – прокомментировали видео поклонники.

"Можно просто начать обожать человека. Вот так харизма!" – отреагировали фолловеры.

"Какая она крутая! Влюбился", – написали в комментариях пользователи сети.

ВИДЕО

Видео: Vogue Russia / YouTube

Дапкунайте родилась в 1963 году в Вильнюсе (Литовская ССР). В 1984 году состоялся дебют актрисы в кино – она сыграла роль в фильме режиссера Раймундаса Баниониса "Моя маленькая жена".

В 1994 году была удостоена премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Подмосковные вечера".

Актриса была замужем трижды. Первым ее мужем стал однокурсник Арунас Сакалаускас, вторым – английский театральный режиссер Саймон Стоукс. В третий раз Дапкунайте вышла замуж за бизнесмена и мецената Дмитрия Ямпольского в 2013 году.

В начале 2018 года Дапкунайте впервые сообщила, что у нее есть сын Алекс.