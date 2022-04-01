"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети

Обращаясь к своим подписчикам, артист также сообщил, что его аккаунт в Instagram больше не будет иметь развлекательный характер, как это было до нападения России на Украину, когда он снимал "забавные видео с детьми и юмористический контент".

"Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому мой Instagram не будет прежним, таким, каким он был до 24 февраля", – заявил артист.

Он также призвал не верить "безобразным кривотолкам о нем и его семье", которые публикуют российские СМИ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Война России против Украины. Главное (обновляется)