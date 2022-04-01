"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети

Обращаясь к своим подписчикам, артист также сообщил, что его аккаунт в Instagram больше не будет иметь развлекательный характер, как это было до нападения России на Украину, когда он снимал "забавные видео с детьми и юмористический контент".
"Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому мой Instagram не будет прежним, таким, каким он был до 24 февраля", – заявил артист.
Он также призвал не верить "безобразным кривотолкам о нем и его семье", которые публикуют российские СМИ.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.