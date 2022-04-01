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01 апреля, 2022
 
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"Мой Instagram не будет таким, каким был до 24 февраля". Галкин заявил, что больше не намерен развлекать подписчиков в сети

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Галкин заявил, что не видит никакой душевной и моральной возможности развлекать
Галкин заявил, что не видит никакой душевной и моральной возможности развлекать 
Фото: maxgalkinru / Instagram

Российский артист Максим Галкин, который вместе с семьей покинул РФ после осуждения российской агрессии против Украины, 1 апреля в Instagram Stories анонсировал в июне гастрольный тур по городам Израиля. Видеоанонс он записал во время прогулки по набережной.

Обращаясь к своим подписчикам, артист также сообщил, что его аккаунт в Instagram больше не будет иметь развлекательный характер, как это было до нападения России на Украину, когда он снимал "забавные видео с детьми и юмористический контент". 

"Я не вижу никакой душевной и моральной возможности это делать. Поэтому мой Instagram не будет прежним, таким, каким он был до 24 февраля",  заявил артист.

Он также призвал не верить "безобразным кривотолкам о нем и его семье", которые публикуют российские СМИ. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Галкин вместе с женой, российской певицей Аллой Пугачевой осудили нападение РФ на Украину. После этого в РФ началась травля артистов. Вскоре стало известно, что они уехали из России в Израиль. Пугачева, комментируя эти слухи, подчеркнула, что они уехали в отпуск, а не эмигрировали.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, война России против Украины, Максим Галкин
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