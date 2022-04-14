Число жертв удара по вокзалу Краматорска возросло до 59 человек

"Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала Краматорска увеличилось до семи", – отметили в посте.

Мэрия Краматорска в Telegram уточнила, что число погибших в результате обстрела российскими оккупантами вокзала увеличилось до 59 человек.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали 548 детей, из них 197 погибли.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупационные войска 8 апреля нанесли по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области удар, используя ракетный комплекс "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В момент удара на вокзале находились 4 тыс. человек, большинство – женщины и дети, которые пытались эвакуироваться в более безопасные регионы Украины, уточнили в Офисе генпрокурора.

Ряд российских пропагандистов успели написать в соцсетях об ударе по "боевикам ВСУ" в Краматорске. После того как появились фотографии погибших и пострадавших гражданских, авторы этих постов начали редактировать и удалять их, обвиняя в атаке украинских военных.