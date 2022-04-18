Украинские военные за сутки сбили на Донбассе два российских вертолета и отбили 12 атак оккупантов – штаб ООС

"В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.

За неделю силы ООС отбили на Донбассе 58 атак российских оккупантов, уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, пять вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и две крылатые ракеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)