Украинские военные за сутки сбили на Донбассе два российских вертолета и отбили 12 атак оккупантов – штаб ООС

"В течение суток военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон русским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, пять артиллерийских систем, 15 единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета Ми-24, один беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", – сказано в сообщении.
За неделю силы ООС отбили на Донбассе 58 атак российских оккупантов, уничтожили 37 танков, 24 артиллерийские системы, 61 единицу бронированной и 51 единицу автомобильной техники, пять вертолетов, 17 беспилотных летательных аппаратов и две крылатые ракеты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. В Генштаба ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
По данным украинской разведки, оккупанты спешат к Пасхе получить преимущество в битве на Донбассе, но российские генералы боятся погибнуть. В Минобороны сообщили 18 апреля, что РФ не может начать этап агрессии на Донбассе, потому что ВСУ сдерживают ее.