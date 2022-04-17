Оккупанты спешат к Пасхе получить преимущество в битве на Донбассе, но российские генералы испуганы – Буданов

"Россияне готовятся к решающей для них битве. Они очень сильно спешат, потому что они очень сильно ограничены во времени. Скажем так, они очень хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и настоящие тактические достижения, которые смогут показать как, в определенной степени, "выигрыш" России в этой "спецоперации". Они спешат к Пасхе", – сказал он.

Глава военной разведки Украины считает, что у противника "ничего не получится, никуда они не успеют и Украина будет отстояна".

"Возможны определенные тактические победы. У нас некоторые поселения переходят из рук в руки по два-три раза в сутки. У российского генералитета нет единства исключительно по одной причине – на данном этапе точно подтверждено об уничтожении восьми [российских] генералов, и этот фактор действительно пугает очень многих из них", – объяснил Буданов.

По его словам, командование в РФ также опасаются репрессий в случае неудач в войне с Украиной.

Также Буданов выразил мнение, что окруженный на сегодняшний день Мариуполь выстоит, украинские военные его разблокируют и освободят город от захватчиков, сообщает "Радіо Свобода".

Война России против Украины. Главное (обновляется)