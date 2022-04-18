Российские оккупанты не могут начать наступление на Донбассе, потому что их сдерживают ВСУ – Минобороны

"У них такие планы давно есть, но ВСУ им не дают их возможности реализовать. Они готовы, они копят там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они уже научены, что их люди здесь голодали (их же отправили на два–три дня, думали, что все тут захватят, и они тут остались без ничего). Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, просто потому что ВСУ мощно их сдерживают", – сказала Маляр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля РФ вывела войска из северных областей Украины. В Генштаба ВСУ сообщали, что Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.
По данным украинской разведки, оккупанты спешат к Пасхе получить преимущество в битве на Донбассе, но российские генералы боятся погибнуть.