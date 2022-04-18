Российские оккупанты не могут начать наступление на Донбассе, потому что их сдерживают ВСУ – Минобороны

Маляр: Они копят там и силы, и людей, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, просто потому что ВСУ мощно их сдерживают Фото: Ганна Маляр / Facebook

"У них такие планы давно есть, но ВСУ им не дают их возможности реализовать. Они готовы, они копят там и силы, и людей, и медицинскую инфраструктуру подтягивают, и боеприпасы, и провиант. Они уже научены, что их люди здесь голодали (их же отправили на два–три дня, думали, что все тут захватят, и они тут остались без ничего). Они все это готовят, но им пока не удается начать второй агрессивный этап, просто потому что ВСУ мощно их сдерживают", – сказала Маляр.

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