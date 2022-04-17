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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Восемь лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс. Сегодня маски окончательно сброшены – Подоляк

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Подоляк: У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России
Подоляк: У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

На оккупированной части Донбасса российские оккупанты для войны против Вооруженных сил Украины мобилизуют местное население включительно с 17-летними. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил 17 апреля в Twitter.

"Россия продолжает принудительно мобилизовать жителей оккупированного Донбасса – всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. От призыва не спасают даже блат или связи с местной администрацией, поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана. [...] Начинают мобилизовать 17-летних детей", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что мобилизованных отправляют в бой без какой-либо подготовки или экипировки.

"Российские солдаты используют их как пушечное мясо – бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери бешеные. Домой приходят похоронки. [...] Восемь лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс. Сегодня маски окончательно сброшены", – заявил Подоляк.

Он напомнил, что оккупанты стерли с лица земли Мариуполь, нанесли ракетный удар по Краматорску.

"У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. Когда Украина освободит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", – считает Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После объявления оккупационными администрациями в ОРДЛО "мобилизации" на улицах населенных пунктов временно оккупированных территорий начались облавы, призыву подлежали и несовершеннолетние в возрасте от 17 лет, сообщала 20 февраля украинский омбудсмен Людмила Денисова.

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабной войны.

Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.

Контрактников для войны с Украиной российские военные ищут в том числе через сайты для трудоустройства и рекрутинговые агентства.

Контекст:

Масштабную войну против Украины Россия начала 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин и российская пропаганда называют ее "спецоперацией".

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов по состоянию на 17 апреля достигли порядка 20,3 тыс. человек личного состава, 773 танка, 165 самолетов, 146 вертолетов, 2002 боевые бронированные машины и другое.

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