Восемь лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс. Сегодня маски окончательно сброшены – Подоляк

Подоляк: У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Россия продолжает принудительно мобилизовать жителей оккупированного Донбасса – всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. От призыва не спасают даже блат или связи с местной администрацией, поскольку российские кураторы недовольны выполнением плана. [...] Начинают мобилизовать 17-летних детей", – написал он.

Советник главы ОП отметил, что мобилизованных отправляют в бой без какой-либо подготовки или экипировки.

"Российские солдаты используют их как пушечное мясо – бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери бешеные. Домой приходят похоронки. [...] Восемь лет Россия рассказывала, что спасает Донбасс. Сегодня маски окончательно сброшены", – заявил Подоляк.

Он напомнил, что оккупанты стерли с лица земли Мариуполь, нанесли ракетный удар по Краматорску.

"У жителей Донбасса исчезают иллюзии по поводу России. Когда Украина освободит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", – считает Подоляк.

Росія продовжує примусово мобілізовувати мешканців окупованого Донбасу – усіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Від призову не рятують навіть блат чи зв’язки з місцевою «адміністрацією», оскільки російські куратори невдоволені виконанням плану. (1/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022

8 років * розповідала, що рятує Донбас. Сьогодні маски остаточно скинуто. Стертий з лиця землі Маріуполь, ракетні удари по Краматорську, примусова мобілізація. У мешканців Донбасу зникають ілюзії щодо * . Коли * звільнить Донбас, туди нарешті повернеться мир і життя. (3/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

После объявления оккупационными администрациями в ОРДЛО "мобилизации" на улицах населенных пунктов временно оккупированных территорий начались облавы, призыву подлежали и несовершеннолетние в возрасте от 17 лет, сообщала 20 февраля украинский омбудсмен Людмила Денисова.

19 марта в Генштабе ВСУ говорили, что Россия может начать открытую мобилизацию для продолжения затяжной войны против Украины. Причина – большие потери личного состава за время масштабной войны.

Из-за нехватки резервов в России мобилизуют должников, алиментщиков и преступников, отмечала украинская разведка 22 марта.

4 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что в РФ начали скрытую мобилизацию, во время которой военно-политическое руководство страны планирует привлечь 60 тыс. человек.

Контрактников для войны с Украиной российские военные ищут в том числе через сайты для трудоустройства и рекрутинговые агентства.