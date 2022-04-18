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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты начали попытку активного наступления на востоке Украины – Данилов

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По словам Данилова, российские оккупанты сегодня пытались прорвать оборону ВСУ почти по всей линии фронта на территории трех областей
По словам Данилова, российские оккупанты сегодня пытались прорвать оборону ВСУ почти по всей линии фронта на территории трех областей
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Российские оккупанты с утра 18 апреля попытались начать активную фазу наступления и прорвать украинскую оборону на востоке страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает корреспондент "ГОРДОН".

Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке о "признаках начала наступательной операции" на востоке. В Генштабе отметили, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на четырех направлениях. Данилова попросили прокомментировать эту информацию.

"Сегодня с утра почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся... Попытка начать активную фазу [наступления] у них началась сегодня с утра", – сказал Данилов.

По его словам, российским войскам удалось продвинуться в районе двух городов. 

"Только в двух местах они прошли – это Кременная и еще один небольшой город. Но продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.

10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.

14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, Харьковская область, ВСУ, наступление, война России против Украины, Кременная, Восток Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты
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