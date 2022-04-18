Оккупанты начали попытку активного наступления на востоке Украины – Данилов

Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке о "признаках начала наступательной операции" на востоке. В Генштабе отметили, что россияне активизировали наступательные и штурмовые действия на четырех направлениях. Данилова попросили прокомментировать эту информацию.
"Сегодня с утра почти по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты пытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся... Попытка начать активную фазу [наступления] у них началась сегодня с утра", – сказал Данилов.
По его словам, российским войскам удалось продвинуться в районе двух городов.
"Только в двух местах они прошли – это Кременная и еще один небольшой город. Но продолжаются бои. Мы не сдаем своих территорий", – сказал секретарь СНБО.
В начале апреля северные области Украины были освобождены от российских оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО 7 апреля сказал, что приближающиеся бои с россиянами на востоке Украины будут тяжелыми и их будет много.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска могут перейти к еще более масштабным действиям на востоке Украины.
14 апреля в Пентагоне сообщили, что первые подразделения российских войск, покинувших север Украины, начали появляться на Донбассе.