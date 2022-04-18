Залужный: Нам удалось устранить угрозу Киеву, но по всей Украине сохраняется опасность ракетных и бомбовых ударов

"Подходит к концу второй месяц сопротивления Украины полномасштабному вторжению Российской Федерации. Силы обороны дали достойный отпор агрессору на северном и северо-восточном направлениях. Полностью освобождены территории Киевской, Черниговской и Сумской областей", – отметил Залужный.

Он призвал жителей освобожденных территорий быть осторожнее, поскольку враг оставил много мин, ловушек и растяжек.

"Нам удалось устранить непосредственную угрозу столице Украины, городу Киеву. Тем не менее для всей страны сохраняется опасность ракетных и бомбовых ударов. Прошу сограждан соблюдать требования безопасности во время сигналов тревоги и с пониманием относиться к наличию фортификационных сооружений, блокпостов и усиленных мер контроля, имеющих место в условиях военного состояния", – подчеркнул Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона после деоккупации найдены тела сотен убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты по всей Украине. В частности, сегодня утром противник нанес четыре удара по Львову. В результате обстрела погибли семь человек и 11 пострадали.