Оккупанты нанесли четыре удара по Львову – глава ОВА

"По предварительной информации, произошло четыре ракетных удара. Оставайтесь в укрытиях", – написал он.

Мэр города Андрей Садовый заявил в Facebook о пяти ударах.

"Пять прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", – написал он.

Контекст:

Львов с начала полномасштабного вторжения РФ подвергался обстрелам несколько раз. В частности, 26 город марта обстреляли двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек. По словам мэра города, ударной волной были повреждены также школа и детский сад. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр". Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты выпустили по Львову шесть ракет.

16 апреля российские самолеты, которые вылетели с аэродрома в Барановичах (Беларусь), нанесли ракетные удары по Львовской области. ВСУ сбили четыре крылатых ракеты.