Нефтебазы во Львове и Ровенской области полностью разрушены после российских ракетных ударов – главы ОГА

"Нефтебаза во Львове, в которую накануне попала ракета, полностью разрушена. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар на протяжении всей ночи. Полностью потушить огонь удалось в семь часов утра", – написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

"Слава богу, без человеческих жертв, но база разрушена полностью", – сказал он.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что нефтебаза в Дубно полностью уничтожена, в эфире телеканала "Еспресо" .

Контекст:

Львов 26 марта обстреляли двумя залпами. Удары российских оккупантов пришлись на нефтебазу и завод, возник пожар. В результате нападения, по данным местных властей, пострадали пять человек. По словам мэра города, ударной волной были повреждены также школа и детский сад.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что удар был совершен ракетами "Калибр". Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что оккупанты выпустили по Львову шесть ракет.

В Ровенской области 26 марта ракета попала в нефтебазу в городе Дубно.