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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара по Василькову горят нефтебаза и склад с боеприпасами

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Оккупанты нанесли удар по нескольким объектам в Василькове
Оккупанты нанесли удар по нескольким объектам в Василькове
Фото: Pilot SamolyotОFF / Twitter

В Василькове Киевской области после авиаудара оккупантов загорелась нефтебаза, сообщил утром 12 марта в Telegram глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Кроме того, оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки под Васильковом (ее уже обстреливали 27 февраля, тогда вспыхнул большой пожар). 

По информации полиции Киевской области, около 7.00 12 марта оккупанты выпустили не менее шести ракет в район военного аэродрома.

"Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", – рассказали в полиции. 

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/videos/934248493960203/

Telegram-канал "Украина 24" опубликовал несколько видео из Василькова, сделанных после обстрела. На них видны клубы черного дыма над городом. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Васильков находится в 40 км от Киева. Его, как и другие небольшие города вокруг столицы, оккупанты периодически атакуют.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, – например, Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Киевская ОГА, Киевская область, аэродром, Васильков, нефтебаза, Алексей Кулеба
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