В результате удара по Василькову горят нефтебаза и склад с боеприпасами

Кроме того, оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки под Васильковом (ее уже обстреливали 27 февраля, тогда вспыхнул большой пожар).
По информации полиции Киевской области, около 7.00 12 марта оккупанты выпустили не менее шести ракет в район военного аэродрома.
"Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", – рассказали в полиции.
Telegram-канал "Украина 24" опубликовал несколько видео из Василькова, сделанных после обстрела. На них видны клубы черного дыма над городом.
* У Василькові на Київщині горить нафтобаза після обстрілу окупантами РФ.— Pilot SamolyotОFF * (@pilotmsv) March 12, 2022
Відео місцевих жителів pic.twitter.com/wBFSyuR1vl
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Васильков находится в 40 км от Киева. Его, как и другие небольшие города вокруг столицы, оккупанты периодически атакуют.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что оккупанты, пытаясь попасть в столицу, уничтожают населенные пункты, которые находятся рядом, – например, Бучу, Гостомель, Ворзель и Ирпень.