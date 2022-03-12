В результате удара по Василькову горят нефтебаза и склад с боеприпасами

Оккупанты нанесли удар по нескольким объектам в Василькове Фото: Pilot SamolyotОFF / Twitter

Кроме того, оккупанты обстреляли нефтебазу в селе Крячки под Васильковом (ее уже обстреливали 27 февраля, тогда вспыхнул большой пожар).

По информации полиции Киевской области, около 7.00 12 марта оккупанты выпустили не менее шести ракет в район военного аэродрома.

"Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды. Вспыхнул пожар", – рассказали в полиции.

Telegram-канал "Украина 24" опубликовал несколько видео из Василькова, сделанных после обстрела. На них видны клубы черного дыма над городом.

* У Василькові на Київщині горить нафтобаза після обстрілу окупантами РФ.



Відео місцевих жителів pic.twitter.com/wBFSyuR1vl — Pilot SamolyotОFF * (@pilotmsv) March 12, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)