Из-за обстрелов спасатели не могут приступить к тушению нефтебазы под Васильковом – ОГА

"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению", – написал он.

Кулеба сообщил, что в районе ЧП удалось перекрыть поставки газа.

"Есть прямое попадание в резервуар с топливом – нам грозит экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить", – подчеркнул глава области.

Спикер Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала НВ, что эвакуировать население из Василькова не планируют.

"Угрозы людям нет", – сказала она.

Под Васильковом горит нефтебаза KLO. По словам источников "Украинской правды", российские войска нанесли по ней удар крылатыми или баллистическими ракетами.

Киевская городская государственная администрация призвала всех жителей города плотно закрыть окна. "В связи с пожаром на нефтебазе в Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром", – предупредили столичные власти.

Бои в Василькове продолжаются несколько дней, российские оккупанты пытаются захватить аэродром. Как отметило "Радіо Свобода", в ночь на 26 февраля российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на автомобиле с мигалками к КПП возле города и расстреляли на нем украинских бойцов. Позже военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и бойцы теробороны обнаружили вражеский десант и обезвредили.

Во время боев за местный аэродром в ночь на 26 февраля украинские силы ПВО сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.