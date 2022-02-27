Из-за обстрелов спасатели не могут приступить к тушению нефтебазы под Васильковом – ОГА

"Под Васильковом продолжается бой за аэропорт. В настоящее время российские войска нанесли ракетный удар по нефтебазе в селе Крячки васильковской общины. Вспыхнул большой пожар, который можно видеть даже из Киева. Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению", – написал он.
Кулеба сообщил, что в районе ЧП удалось перекрыть поставки газа.
"Есть прямое попадание в резервуар с топливом – нам грозит экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить", – подчеркнул глава области.
Спикер Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала НВ, что эвакуировать население из Василькова не планируют.
"Угрозы людям нет", – сказала она.
Под Васильковом горит нефтебаза KLO. По словам источников "Украинской правды", российские войска нанесли по ней удар крылатыми или баллистическими ракетами.
Киевская городская государственная администрация призвала всех жителей города плотно закрыть окна. "В связи с пожаром на нефтебазе в Василькове дым и вредные вещества могут разноситься ветром", – предупредили столичные власти.
Бои в Василькове продолжаются несколько дней, российские оккупанты пытаются захватить аэродром. Как отметило "Радіо Свобода", в ночь на 26 февраля российские диверсанты переоделись в форму Национальной полиции Украины, приехали на автомобиле с мигалками к КПП возле города и расстреляли на нем украинских бойцов. Позже военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и бойцы теробороны обнаружили вражеский десант и обезвредили.
Во время боев за местный аэродром в ночь на 26 февраля украинские силы ПВО сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 с десантниками, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение по всей стране, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По последним данным Министерства здравоохранения Украины, с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину, в результате вражеских обстрелов погибло более 210 украинцев, в том числе шестеро детей, 1,1 тыс. получили ранения.
Враг, как подчеркнул Зеленский, несет серьезные потери. По данным Офиса президента и Генштаба на утро 26 февраля, за первые двое суток были убиты 3,5 тыс. оккупантов, уничтожены 14 российских самолетов, восемь вертолетов, 102 танка, 536 боевых бронированных машин, 15 пушек и один ЗРК "Бук". Минобороны РФ о потерях не отчитывается.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина.