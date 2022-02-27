С нефтебазы в Василькове после попадания ракеты успели вывезти часть топлива – собственник объекта

"Через считанные минуты после удара российской ракетой и взрыва нам удалось спасти 15 вагонов с дизельным топливом и восемь вагонов с газом. Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, тероборону, медиков, "Киевэнерго", "Киевпастранс" и других, кто не дает Киеву упасть и "держит небо", – говорится в сообщении.

Скриншот: KLO / Facebook

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины подсчитал, что спасено около 105 тыс. л солярки и почти 900 тыс. л газа.

Нефтебаза в Василькове повреждена вследствие удара российскими войсками в ночь на 27 февраля.

По словам источников "Украинской правды", российские войска нанесли по ней удар крылатыми или баллистическими ракетами.