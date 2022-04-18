​​Мэр Бучи Федорук:​ ​Война ​​не закончилась, угроза​ российской агрессии с ​территории Беларуси ​для Киевской области еще существует

Федорук: Ужасающие картины мы увидели в Буче после освобождения от российских оккупантов Скриншот видео: Бучанський міський голова / Facebook

"До начала войны в самой Буче проживало 53 тыс. человек. Сейчас Буча – практически пустой, мертвый город. 25–30% жилого фонда уничтожено. С 31 марта, после освобождения, город начинает оживать. Ужасающие картины мы видели тогда и видим сегодня. Нам удалось немного навести порядок после российских оккупационных войск. Удалось вернуть служащих коммунальных служб, медицины, социальных служб", – рассказал мэр.

Он посоветовал жителям города оставаться в безопасных местах и не торопиться с возвращением домой.

"Не только из-за того, что у нас нет постоянно света, газа, воды. Эти вопросы постепенно решаются, мы возобновляем инфраструктуру. Война еще не закончилась. Угроза с севера еще существует. Нас предупреждают военные о том, что возможна еще вооруженная агрессия РФ через территорию Беларуси. Поэтому я не рекомендую гражданам возвращаться в город", – подчеркнул Федорук.

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