Мэр Бучи: Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выбиралась из Гостомеля. Мужчина умолял позволить ему спасти беременную жену и ребенка

"Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выезжала из Гостомеля через Бучу в сторону Киева. Они хотели выехать в безопасное место. Но возле предприятия "Южтеплоэнергомонтаж" на улице Леха Качиньского [попали под обстрел]. Муж раненую жену хотел спасти, умолял оккупантов не добивать ее, но они дали вторую очередь из автомата. Беременная жена и ребенок умерли на месте, а он раненый попал в больницу. Хочу найти его, если он выжил", – сообщил Федорук.
Также, по его данным, россияне расстреливали людей, которые пытались добраться за лекарствами до аптеки.
"Люди выходили из дому, чтобы спасти жизнь, учитывая их обстоятельства – болезнь, российские орки их расстреливали. Они простреливали все улицы города. Практически каждый житель, который остался в городе, был в заложниках у российских орков".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Буча находится в 30 километрах на северо-запад от Киева. До февраля 2022 года тут проживали более 50 тыс. человек. Российские войска захватили город в первые дни полномасштабного вторжения в Украину и удерживали его почти месяц.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.