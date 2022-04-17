Мэр Бучи: Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выбиралась из Гостомеля. Мужчина умолял позволить ему спасти беременную жену и ребенка

"Я стал свидетелем расстрела семьи, которая выезжала из Гостомеля через Бучу в сторону Киева. Они хотели выехать в безопасное место. Но возле предприятия "Южтеплоэнергомонтаж" на улице Леха Качиньского [попали под обстрел]. Муж раненую жену хотел спасти, умолял оккупантов не добивать ее, но они дали вторую очередь из автомата. Беременная жена и ребенок умерли на месте, а он раненый попал в больницу. Хочу найти его, если он выжил", – сообщил Федорук.

Также, по его данным, россияне расстреливали людей, которые пытались добраться за лекарствами до аптеки.

"Люди выходили из дому, чтобы спасти жизнь, учитывая их обстоятельства – болезнь, российские орки их расстреливали. Они простреливали все улицы города. Практически каждый житель, который остался в городе, был в заложниках у российских орков".

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