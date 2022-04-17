Самопровозглашенному "главе администрации" оккупированной Новой Каховки объявили о подозрении в коллаборационизме – Офис генпрокурора

По данным следствия, подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля принял предложение сотрудничества от представителей вооруженных сил РФ.

"Он был провозглашен руководителем временно-гражданской администрации Новой Каховки. В дальнейшем мужчина неоднократно публично призывал жителей населенного пункта к сотрудничеству с вооруженными силами государства-агрессора. В своих социальных сетях он отметил необходимость налаживания связей с государством-агрессором и публично отрицал необходимость предоставления местному населению гуманитарной помощи от украинской власти", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 1, 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

10 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о подготовке оккупантами агитационных материалов для псевдореферендума на временно оккупированных территориях Херсонской области.

16 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на оккупированной ими территории Херсонской области "референдум" о создании так называемой "ХНР".