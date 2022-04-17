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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты хотят провести в Херсоне в первой декаде мая псевдореферендум о создании "ХНР" – Денисова

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На оккупированных территориях Херсонской области проходят проукраинские митинги
На оккупированных территориях Херсонской области проходят проукраинские митинги
Фото: Людмила Денісова / Fаcebook

В период с 1-го по 10 мая российские оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области так называемый референдум о создании так называемой "ХНР". Об этом 16 апреля в Facebook проинформировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР". В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо какого-либо проявления власти народа была создана только картинка для российского телевидения. [...] Проведение псевдореферендума планируется в период с 1-го по 10 мая", – написала она.

Про данным омбудсмена, в это время оккупанты "намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь".

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", – объяснила Денисова.

Она считает, что оккупантам будет сложно провести этот "референдум" в связи с тем, что "героическое население всей Херсонской области продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!", несмотря на применение оружия и силового разгона митингов".

"Обращаюсь в комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину с этими фактами военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. Херсон был, есть и будет украинским", – заявила Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/522572225890721

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О планах оккупантов провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "ХНР" 12 марта сообщал экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас служит в составе взвода теробороны.

Он отмечал, что оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли они сотрудничать.

О подготовке оккупантами агитационных материалов для псевдореферендума на временно занятых территориях Херсонской области информировал 10 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

Теги: Россия, Херсон, референдум, война, Людмила Денисова, оккупация, Херсонская область, ХНР, вторжение, агитация, омбудсмен, война России против Украины, Новая Каховка, российские оккупанты
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