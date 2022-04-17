Оккупанты хотят провести в Херсоне в первой декаде мая псевдореферендум о создании "ХНР" – Денисова

"Рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику "ХНР". В Херсоне планируют использовать схему псевдореферендумов, которые проводили оккупанты в 2014 году в Луганске и Донецке, когда вместо какого-либо проявления власти народа была создана только картинка для российского телевидения. [...] Проведение псевдореферендума планируется в период с 1-го по 10 мая", – написала она.

Про данным омбудсмена, в это время оккупанты "намерены закрыть Херсон на въезд и выезд и отключить всю связь".

"По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают "бюллетени" для проведения "референдума". Очевидно, все протоколы о результатах "голосования" будут подготовлены заранее и завезены в областной центр", – объяснила Денисова.

Она считает, что оккупантам будет сложно провести этот "референдум" в связи с тем, что "героическое население всей Херсонской области продолжает выходить на акции протеста оккупации с лозунгами "Херсон – это Украина!", несмотря на применение оружия и силового разгона митингов".

"Обращаюсь в комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения России в Украину с этими фактами военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине. Херсон был, есть и будет украинским", – заявила Денисова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)