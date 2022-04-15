Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Херсонской области два человека погибли, трое получили ранения

Один из раненых в тяжелом состоянии в реанимации Фото: ua.depositphotos.com

"Сегодня с утра в Каховке было неспокойно. Пятеро гражданских жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу. Двое убитых, трое раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что раненые были доставлены из Таврийска.

"Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть и вот следствие", – прокомментировали врачи медучреждения.

Администрация Каховской городской территориальной общины обратилась к местным жителям с просьбой при взрывах не подходить к окнам и не выбегать на улицу.

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