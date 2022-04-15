Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Херсонской области два человека погибли, трое получили ранения

"Сегодня с утра в Каховке было неспокойно. Пятеро гражданских жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу. Двое убитых, трое раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое – средней тяжести). У всех ранения от осколков", – говорится в сообщении.
Отмечается, что раненые были доставлены из Таврийска.
"Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть и вот следствие", – прокомментировали врачи медучреждения.
Администрация Каховской городской территориальной общины обратилась к местным жителям с просьбой при взрывах не подходить к окнам и не выбегать на улицу.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После массового вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, в ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город регулярными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.
9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
12 марта экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики".
10 апреля Генштаб ЗСу сообщил, что в Херсонской области российские оккупанты готовят агитматериалы для проведения псевдореферендума по созданию "ХНР".