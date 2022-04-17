Мэр Бучи Федорук: ​Россияне насиловали не только женщин и детей, но даже мужчин

"Много преступлений в отношении женщин, девушек. Слава богу, они живы, мы стараемся корректно об этом высказываться. Я стараюсь обходить эту тему и прошу с пониманием отнестись. Город небольшой, все друг друга знают. Лишний раз травмировать, рассказывать, что пережили наши женщины и девушки, я думаю, не стоит. С ними работают психологи. Омбудсмен по правам человека и генеральный прокурор взяли опеку над ними. Дай бог им выйти из этого состояния. Количество пострадавших большое, к сожалению. Но не только женщин. Охранник детского санатория "Орлятко", мужчина даже был [изнасилован]. Говорю об этом, потому что его нет. После всех этих издевательств он не выдержал и умер", – рассказал Федорук.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

12 апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Буче российские оккупанты систематически насиловали около 25 девушек и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, девять из них беременны.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту за изнасилование в Украине. Всего, по ее словам, зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.