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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"РФ хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: "Извини, видели, что было в Буче". Зеленский рассказал о подготовке мирного договора

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Зеленский отметил, что другие страны "не совсем видят себя за столом с РФ"
Зеленский отметил, что другие страны "не совсем видят себя за столом с РФ"
Фото: president.gov.ua

Договор о мире с Россией, возможно, будет состоять из двух отдельных документов: один – непосредственно между Украиной и РФ, второй – с участием третьих стран, гарантов безопасности для Украины. Об этом сказал 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн-медиа, сообщила "Украинская правда".

"Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией", – сказал президент.

Он отметил, что Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов, но "все не совсем видят себя за столом с РФ". По словам Зеленского, для лидеров третьих стран "гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос".

"Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: "Извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", – пояснил Зеленский.

Контекст:

Украина на протяжении последних лет стремилась к членству в НАТО. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству (ПДЧ) Украина пока не получила.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.

Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГермания, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.

Теги: Россия, переговоры, Владимир Зеленский, Буча, война России против Украины, документы, безопасность
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