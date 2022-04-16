"РФ хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: "Извини, видели, что было в Буче". Зеленский рассказал о подготовке мирного договора

Зеленский отметил, что другие страны "не совсем видят себя за столом с РФ" Фото: president.gov.ua

"Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией. Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией", – сказал президент.

Он отметил, что Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов, но "все не совсем видят себя за столом с РФ". По словам Зеленского, для лидеров третьих стран "гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос".

"Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: "Извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются", – пояснил Зеленский.