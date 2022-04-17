Мэр Бучи Федорук: ​403 мирных жителя Бучи были зверски замучены и убиты российскими орками

"3–3,5 тыс. жителей Бучи побывали в оккупации. 403 гражданских были зверски замучены и убиты российскими войсками. Это сложно называть войсками. Это орки, орда. Приведу пример двух братских могил на территории церкви Андрея Первозванного, которые мы открыли. 80–85% – это пулевые ранения, убийства. Это не от взрывов снарядов и осколков смерти. Это был целенаправленный расстрел людей. Каждый пятый житель, оставшийся в городе, расстрелян. Выжившие благодарят бога и ВСУ, что освободили город", – сообщил Федорук.

По его словам, российские военные издевались над жителями города.

"С самого начала оккупации все мужчины, попадавшие на глаза россиянам, подвергались обыску. Их раздевали по пояс, чтобы (как они поясняли) изучить, это солдат или мирный гражданин. А дальше это перешло в издевательства и пытки. Микрорайоны города стали центрами издевательств. Предприятие "Агробудпостач" на улице Яблунской – трупы со связанными руками лежали сложенные, как дрова, их не прикапывали даже. Улица Вокзальная – 21 тело со связанными руками, с выстрелами в затылок. Микрорайон Лесная Буча, где детские оздоровительные учреждения и стоял штаб россиян, – пять молодых ребят со связанными руками, расстреляны. Это вопиющие эпизоды, о которых уже всем известно. А какие издевательства были еще, об этом расскажут следственные органы", – сказал мэр.

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