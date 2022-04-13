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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин назвал убийства в Буче "фейком". Лукашенко заявил, что это была "психологическая операция англичан"

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Лукашенко и Путин 12 апреля провели совместную пресс-конференцию
Лукашенко и Путин 12 апреля провели совместную пресс-конференцию
Фото: president.gov.by

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 12 апреля на совместной пресс-конференции в Амурской области России прокомментировали информацию о зверствах российской армии в городе Буча Киевской области. Видео с пресс-конференции опубликовал RTVI.

Говоря о Буче, российский президент сперва перевел разговор на войну в Сирии, обвинив Штаты в провокациях в этой стране.

"Когда говорят "Буча", я спрашиваю: "А вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, под самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией, и там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались?" Никто даже не заметил... Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", – заявил он.

Лукашенко, в свою очередь, обвинил Великобританию в якобы создании фейка о Буче.

"Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию – психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада", – цитирует его пресс-служба президента Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны, начавшейся 24 февраля.

Мэр Бучи Анатолий Федорчук заявлял, что около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

Глава Киевской областной государственной (военной) администрации Александр Павлюк пока не советует жителям области возвращаться домой, так как продолжаются работы по разминированию.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, убийство, война, Киевская область, Буча, война России против Украины
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