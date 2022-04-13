Путин назвал убийства в Буче "фейком". Лукашенко заявил, что это была "психологическая операция англичан"

Говоря о Буче, российский президент сперва перевел разговор на войну в Сирии, обвинив Штаты в провокациях в этой стране.

"Когда говорят "Буча", я спрашиваю: "А вы в Ракке были когда-нибудь? Вы видели, как этот сирийский город начисто, под самую землю, был уничтожен сверху американской авиацией, и там трупы в развалинах месяцами лежали и разлагались?" Никто даже не заметил... Тишина. Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии, когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче", – заявил он.

Лукашенко, в свою очередь, обвинил Великобританию в якобы создании фейка о Буче.

"Мы сегодня обсуждали подробно эту их спецоперацию – психологическую операцию, которую провели англичане. Если вам кому-то нужны адреса, пароли, явки, номера и марки автомобилей, на которых приехали в Бучу, и как это делали, ФСБ России может представить эти материалы. Если нет, то мы можем в этом плане помочь. Вместе с российскими нашими друзьями мы полностью с первого до последнего часа раскрыли эту гадкую, мерзкую позицию Запада", – цитирует его пресс-служба президента Беларуси.

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