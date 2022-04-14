Украинцы отправили на "єВорог" 31 заявку с фото и видео российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле – Минцифры

"Вы отправили нам в чат-бот "єВорог" 31 заявку с фото, видео и кадрами из камер наблюдения убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Их лица увидит весь мир. Каждый из них несет ответственность за это. Безнаказанности не будет", – говорится в сообщении.
Федоров отметил, что в чат-бот "єВорог" добавили новый раздел – каждый украинец может сообщить в нем об убийцах, мародерах и насильниках из российской армии, которые дислоцировались в Киевской области.
"После освобождения нашими военными сел Киевской области весь мир увидел ужасы, которые творили оккупанты с мирными людьми. Каждое военное преступление должно быть зафиксировано", – добавил министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские власти, западные государства и международные правозащитные организации.
После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.
В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.
По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.
Сейчас происходит первая мировая кибервойна, сказал Федоров в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Он сообщил, что в Украины есть данные всех российских военнослужащих, которые обворовывали мирных жителей в Киевской, Черниговской, Сумской областях и отправляли вещи в Россию.