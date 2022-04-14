Украинцы отправили на "єВорог" 31 заявку с фото и видео российских оккупантов в Буче, Ирпене и Гостомеле – Минцифры

Минцифры опубликовало первые фотографии российских оккупантов, которые дислоцировались в городах Киевской области, где было зафиксировано много военных преступлений Фото: Михайло Федоров / Facebook

"Вы отправили нам в чат-бот "єВорог" 31 заявку с фото, видео и кадрами из камер наблюдения убийц из Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Их лица увидит весь мир. Каждый из них несет ответственность за это. Безнаказанности не будет", – говорится в сообщении.

Федоров отметил, что в чат-бот "єВорог" добавили новый раздел – каждый украинец может сообщить в нем об убийцах, мародерах и насильниках из российской армии, которые дислоцировались в Киевской области.

"После освобождения нашими военными сел Киевской области весь мир увидел ужасы, которые творили оккупанты с мирными людьми. Каждое военное преступление должно быть зафиксировано", – добавил министр.

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