Федоров: Правительство Украины похоже на IT-компанию, а России – на ржавый танк

Федоров: В России пытаются противодействовать эволюции и не понимают, что будущее за технологиями Фото из личного архива Михаила Федорова

По его мнению, президент РФ Владимир Путин и "вся его вертикаль слуг" сильно отстали от того, что происходит в мире.

"Они пытаются противодействовать эволюции и не понимают, что будущее за технологиями, за технологичными странами, за открытым большим миром, где быстро передвигаются деньги, виртуальные валюты, люди, мозги и так далее. Будущее за правительствами, которые больше похожи на IT-компании, чем на бюрократические системы. Сейчас украинское правительство больше похоже на IT-компанию, а их правительство – на ржавый советский танк. Большой, неуклюжий, неповоротливый, нетехнологичный", – отметил министр.

Он подчеркнул, что правительство должно быстро реагировать на возникающие проблемы и находить технологичные решения. А власти РФ этого не осознают.

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