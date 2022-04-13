Федоров рассказал, почему России не удалось отключить Украину от интернета

По его словам, в последние два года Минцифры обеспечивало населенные пункты Украины фиксированным интернетом.

"В чем отличие наше от всех министерств РФ. Мы были нацелены на результат, а не на заработок денег. Мы не отдавали все монополистам, и у нас не получилось зависимости от одной структуры. У нас много операторов, много провайдеров – взаимосвязано, но не взаимозависимо. Таким образом, когда есть повреждение на определенном участке магистрали, продолжают работать другие территории, а те восстанавливаются", – сказал Федоров.

По его оценкам, Россия на DDoS-атаки украинских сайтов тратит десятки миллионов долларов в день.

"У нас были атаки, которые оцениваются в $500 тыс., $1,5 млн. Атаковали портал "Дія", "ПриватБанк", другие банки наши. Они хотели нам отключить все за день до войны. Мы выстояли, отбили. Это были страшнейшие по своей мощности кибератаки", – уточнил глава Минцифры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: Алеся Бацман / YouTube