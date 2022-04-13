Федоров рассказал, почему России не удалось отключить Украину от интернета

По его словам, в последние два года Минцифры обеспечивало населенные пункты Украины фиксированным интернетом.
"В чем отличие наше от всех министерств РФ. Мы были нацелены на результат, а не на заработок денег. Мы не отдавали все монополистам, и у нас не получилось зависимости от одной структуры. У нас много операторов, много провайдеров – взаимосвязано, но не взаимозависимо. Таким образом, когда есть повреждение на определенном участке магистрали, продолжают работать другие территории, а те восстанавливаются", – сказал Федоров.
По его оценкам, Россия на DDoS-атаки украинских сайтов тратит десятки миллионов долларов в день.
"У нас были атаки, которые оцениваются в $500 тыс., $1,5 млн. Атаковали портал "Дія", "ПриватБанк", другие банки наши. Они хотели нам отключить все за день до войны. Мы выстояли, отбили. Это были страшнейшие по своей мощности кибератаки", – уточнил глава Минцифры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 февраля в работе банковских сервисов "ПриватБанка" и "Ощадбанка", а также сайтов Минобороны и ВСУ наблюдались сбои. Как позже сообщили в Госспецсвязи, их причиной стала мощная DDoS-атака. СМИ писали, что эта DDoS-атака – самая мощная из тех, которым подвергались украинские ресурсы.
Атаке подвергся также портал госуслуг "Дія". Федоров сообщил, что атака началась из России и Китая, а когда ее "отбили", вернулась из Чехии и Узбекистана. По словам вице-премьера, для пользователей "Дії" атака была незаметной.
Национальная полиция открыла уголовное производство по факту DDoS-атак по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и ст. 363-1 (преднамеренное массовое распространение сообщений электросвязи, которое привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса Украины.
В Минобороны 16 февраля сообщили, что сайт ведомства подвергся беспрецедентной DoS-атаке, которая продолжается до сих пор.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 16 февраля, что Россия не причастна к кибератакам на украинские ресурсы.