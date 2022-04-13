Федоров: Думаю, когда Маск узнает, как мы используем Starlink и какие задачи решаем, он станет еще большим фанатом Украины

Речь об этом зашла во время обсуждения вопроса, захочет ли американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск начать свои проекты в Украине после войны.

"После того как мы сможем ему рассказать, как мы используем Starlink и какие оперативные задачи решаем, думаю, он станет еще большим фанатом Украины, наших мозгов, наших людей, нашей гибкости и умения использовать технологии. Поэтому я в этом вообще не сомневаюсь", – сказал Федоров.

Во время интервью он также рассказал, что переданные Украине терминалы Starlink помогли обеспечить качественным спутниковым интернетом инфраструктурные проекты и население в районах, пострадавших в результате российской агрессии.

"Я не могу рассказывать обо всех жизненных ситуациях, как они используются... У нас война идет, и этот вопрос является стратегическим. Он реально оказался стратегическим. Но когда нет фиксированного интернета, мобильного интернета, нет вышек, все разрушено, можно развернуть Starlink, подключить его с минимальным энергопотреблением, условно – к прикуривателю в машине или самому простому дизель-генератору, и получить спутниковый интернет в любом месте, хоть это поле, хоть это лес... Ты получаешь качественный интернет, который позволяет быть на связи и решать разные задачи", – сказал Федоров.

Он рассказал, что у них с Маском налажена "очень предметная и быстрая коммуникация" – Украина озвучивает информацию о своих потребностях и оперативно получает помощь.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube