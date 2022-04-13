Федоров: Думаю, когда Маск узнает, как мы используем Starlink и какие задачи решаем, он станет еще большим фанатом Украины

Речь об этом зашла во время обсуждения вопроса, захочет ли американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск начать свои проекты в Украине после войны.
"После того как мы сможем ему рассказать, как мы используем Starlink и какие оперативные задачи решаем, думаю, он станет еще большим фанатом Украины, наших мозгов, наших людей, нашей гибкости и умения использовать технологии. Поэтому я в этом вообще не сомневаюсь", – сказал Федоров.
Во время интервью он также рассказал, что переданные Украине терминалы Starlink помогли обеспечить качественным спутниковым интернетом инфраструктурные проекты и население в районах, пострадавших в результате российской агрессии.
"Я не могу рассказывать обо всех жизненных ситуациях, как они используются... У нас война идет, и этот вопрос является стратегическим. Он реально оказался стратегическим. Но когда нет фиксированного интернета, мобильного интернета, нет вышек, все разрушено, можно развернуть Starlink, подключить его с минимальным энергопотреблением, условно – к прикуривателю в машине или самому простому дизель-генератору, и получить спутниковый интернет в любом месте, хоть это поле, хоть это лес... Ты получаешь качественный интернет, который позволяет быть на связи и решать разные задачи", – сказал Федоров.
Он рассказал, что у них с Маском налажена "очень предметная и быстрая коммуникация" – Украина озвучивает информацию о своих потребностях и оперативно получает помощь.
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
После нападения РФ на Украину Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину.
Украинские власти не называют точное количество станций Starlink, которые получила Украина. В конце марта президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что компания отправила в Украину "тысячи" станций. 5 апреля Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) сообщило, что "в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX" передало украинскому правительству 5 тыс. терминалов.