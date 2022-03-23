SpaceX отправила в Украину тысячи терминалов Starlink – президент компании

"Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы людям в Украине", – сказала она.

Конкретное количество поставленных Украине терминалов Шотвелл не назвала. По ее словам, большая часть финансирования поступила из частных источников.

Она добавила, что "Франция помогла, я думаю, что Польша помогает". Посольства Франции и Польши не ответили на запрос канала о комментариях.

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