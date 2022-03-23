SpaceX отправила в Украину тысячи терминалов Starlink – президент компании

"Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы людям в Украине", – сказала она.
Конкретное количество поставленных Украине терминалов Шотвелл не назвала. По ее словам, большая часть финансирования поступила из частных источников.
Она добавила, что "Франция помогла, я думаю, что Польша помогает". Посольства Франции и Польши не ответили на запрос канала о комментариях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Поставка терминалов в Украину организована компанией SpaceX Илона Маска по просьбе Министерства цифровой трансформации.