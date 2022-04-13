"Уникальная помощь". В Минцифры рассказали, как Маск и SpaceX помогают Украине

В населенных пунктах, где российские оккупанты повредили линии связи, используют спутниковый интернет. На фото – жители Иванкова Киевской области впервые после освобождения поселка связываются с родными с помощью Starlink Фото: Kristina Berdynskykh / Twitter

Бацман напомнила, что в предыдущем интервью, записанном в 2021 году, Федоров называл Маска среди своих кумиров и отмечал, что следит за его деятельностью.

"Познакомиться вам с ним удалось, правда, повод не очень... Какие у вас впечатления?" – спросила журналистка.

"Повод, и правда, ужасный для знакомства. Но сегодня у нас есть быстрая коммуникация. И мы видим, что та помощь, которую мы получаем от SpaceX, наверное, является уникальной в мире. У нас тысячи и тысячи [терминалов для спутникового интернета] Starlink в Украине. Мы обеспечиваем разные инфраструктурные проекты, население по разным направлениям качественным спутниковым интернетом. Это очень сильно помогает", – сказал Федоров.

Он не назвал количество терминалов, которые Украина получила от SpaceX, и отметил, что не может раскрывать всех подробностей.

"Я не могу рассказывать о всех жизненных ситуациях, как они используются... У нас война идет, и этот вопрос является стратегическим. Он реально оказался стратегическим. Но когда нет фиксированного интернета, мобильного интернета, нет вышек, все разрушено, можно развернуть Starlink, поключить его с минимальным энергопотреблением, условно – к прикуривателю в машине или самому простому дизель-генератору, и получить спутниковый интернет в любом месте, хоть это поле, хоть это лес... Ты получаешь качественный интернет, который позволяет быть на связи и решать разные задачи", – сказал Федоров.

Это в том числе важно для энергетической и медицинской сфер, подчеркнул министр.

Бацман спросила, какой Маск в общении.

"Ну у нас очень предметная и быстрая коммуникация, мы, по сути, говорим про наши потребности – и очень быстро получаем помощь", – ответил министр.

При этом Федоров уточнил, что терминалы Starlink Украине передает не только SpaceX.

"Например, я провел несколько разговоров с министрами цифровой трансформации Европейского союза, и мы получили несколько (не могу говорить, сколько именно, скажем, тысячи) Starlink. Также нам помогает [Агентство США по международному развитию] USAID, которое тоже закупило большую часть Starlink. Помощь идет отовсюду", – рассказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube