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"Уникальная помощь". В Минцифры рассказали, как Маск и SpaceX помогают Украине

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В населенных пунктах, где российские оккупанты повредили линии связи, используют спутниковый интернет. На фото жители Иванкова Киевской области впервые после освобождения поселка связываются с родными с помощью Starlink
В населенных пунктах, где российские оккупанты повредили линии связи, используют спутниковый интернет. На фото – жители Иванкова Киевской области впервые после освобождения поселка связываются с родными с помощью Starlink
Фото: Kristina Berdynskykh / Twitter

Американский миллиардер, глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск оказывает Украине большую помощь, рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Бацман напомнила, что в предыдущем интервью, записанном в 2021 году, Федоров называл Маска среди своих кумиров и отмечал, что следит за его деятельностью. 

"Познакомиться вам с ним удалось, правда, повод не очень... Какие у вас впечатления?" – спросила журналистка.

"Повод, и правда, ужасный для знакомства. Но сегодня у нас есть быстрая коммуникация. И мы видим, что та помощь, которую мы получаем от SpaceX, наверное, является уникальной в мире. У нас тысячи и тысячи [терминалов для спутникового интернета] Starlink в Украине. Мы обеспечиваем разные инфраструктурные проекты, население по разным направлениям качественным спутниковым интернетом. Это очень сильно помогает", – сказал Федоров. 

Он не назвал количество терминалов, которые Украина получила от SpaceX, и отметил, что не может раскрывать всех подробностей. 

"Я не могу рассказывать о всех жизненных ситуациях, как они используются... У нас война идет, и этот вопрос является стратегическим. Он реально оказался стратегическим. Но когда нет фиксированного интернета, мобильного интернета, нет вышек, все разрушено, можно развернуть Starlink, поключить его с минимальным энергопотреблением, условно – к прикуривателю в машине или самому простому дизель-генератору, и получить спутниковый интернет в любом месте, хоть это поле, хоть это лес... Ты получаешь качественный интернет, который позволяет быть на связи и решать разные задачи", – сказал Федоров.

Это в том числе важно для энергетической и медицинской сфер, подчеркнул министр. 

Бацман спросила, какой Маск в общении.

"Ну у нас очень предметная и быстрая коммуникация, мы, по сути, говорим про наши потребности – и очень быстро получаем помощь", – ответил министр.

При этом Федоров уточнил, что терминалы Starlink Украине передает не только SpaceX.

"Например, я провел несколько разговоров с министрами цифровой трансформации Европейского союза, и мы получили несколько (не могу говорить, сколько именно, скажем, тысячи) Starlink. Также нам помогает [Агентство США по международному развитию] USAID, которое тоже закупило большую часть Starlink. Помощь идет отовсюду", – рассказал он. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

После нападения РФ на Украину Федоров обратился к Маску с просьбой предоставить Украине терминалы Starlink. "Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты атакую мирных граждан в Украине. Просим обеспечить Украину станциями Starlink", – написал Федоров в Twitter 26 февраля. 27 февраля Маск отреагировал на просьбу, а уже 28 февраля первая партия терминалов прибыла в Украину

Украинские власти не называют точное количество станций Starlink, которые получила Украина. В конце марта президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что компания отправила в Украину "тысячи" станций. 5 апреля USAID сообщило, что "в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX" передало украинскому правительству 5 тыс. терминалов. 

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: интернет, USAID, Алеся Бацман, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Starlink
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