Терминалы Starlink обеспечили связью объекты критической инфраструктуры – Госспецсвязи

"Использование новейших спутниковых технологий – это следующий шаг в развитии. И даже несмотря на заявления, что систему Starlink постоянно атакуют российские хакеры, связь остается стабильной и позволяет обеспечивать коммуникации между различными подразделениями и органами государственной власти", – отметил Щиголь.

Он поблагодарил главу Минцифры Михаила Федорова и основателя компании SpaceX Илона Маска за эту инициативу.