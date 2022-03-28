Терминалы Starlink обеспечили связью объекты критической инфраструктуры – Госспецсвязи

"Использование новейших спутниковых технологий – это следующий шаг в развитии. И даже несмотря на заявления, что систему Starlink постоянно атакуют российские хакеры, связь остается стабильной и позволяет обеспечивать коммуникации между различными подразделениями и органами государственной власти", – отметил Щиголь.
Он поблагодарил главу Минцифры Михаила Федорова и основателя компании SpaceX Илона Маска за эту инициативу.
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Поставка терминалов в Украину организована компанией SpaceX по просьбе Министерства цифровой трансформации.
SpaceX отправила в Украину тысячи спутниковых интернет-комплектов Starlink, сообщил 22 марта президент компании Гвинн Шотвелл.