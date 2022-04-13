"Укрзалізниця" получила 15 терминалов Starlink

Компания получила 10 устройств Starlink первого поколения и пять – второго.
"Железная дорога стала первой государственной компанией, которая во время войны стала использовать Starlink. Первую станцию мы получили в начале марта сразу после [вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины] Михаила Федорова", – сказал глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.
Он поблагодарил партнеров за поддержку.
Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь 28 марта сообщил, что с помощью Starlink Украина смогла обеспечить связью объекты критической инфраструктуры и улучшить коммуникации в местах, где возникали проблемы с интернетом после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Поставка терминалов в Украину организована компанией SpaceX по просьбе Министерства цифровой трансформации.
Украинские власти не называют точное количество станций Starlink, которые получила Украина. В конце марта президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, что компания отправила в Украину "тысячи" станций. 5 апреля USAID сообщило, что "в рамках государственно-частного партнерства с американским производителем аэрокосмической техники SpaceX" передало украинскому правительству 5 тыс. терминалов.