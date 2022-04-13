"Укрзалізниця" получила 15 терминалов Starlink

Компания получила 10 устройств Starlink первого поколения и пять – второго.

"Железная дорога стала первой государственной компанией, которая во время войны стала использовать Starlink. Первую станцию мы получили в начале марта сразу после [вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Украины] Михаила Федорова", – сказал глава правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Он поблагодарил партнеров за поддержку.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь 28 марта сообщил, что с помощью Starlink Украина смогла обеспечить связью объекты критической инфраструктуры и улучшить коммуникации в местах, где возникали проблемы с интернетом после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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