Через "Дію" для армии собрали более 250 млн грн – Федоров

"Через "Дію" собрали более 250 млн грн на украинскую армию. Главное – не останавливаться и поддерживать наших воинов. Средства поступают в фонд "Повернись живим", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам", – заявил вице-премьер.

Он проинформировал, что на эти деньги закупили 12 206 бронежилетов, 5660 шлемов, 12 666 средств связи, 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики, 2793 квадрокоптера, 11 военных беспилотных авиационных комплексов, 1703 генератора и других источника питания, 72 автомобиля, 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника), 1391 ноутбук, 2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков, 309 единиц саперного оборудования.

Федоров призвал украинцев продолжать помогать армии.

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