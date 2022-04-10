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ДЕНЬГИ

Через "Дію" для армии собрали более 250 млн грн – Федоров

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Федоров призвал украинцев продолжать жертвовать деньги армии
Федоров призвал украинцев продолжать жертвовать деньги армии
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Facebook

Через приложение "Дія" для украинской армии удалось собрать более 250 млн грн. Об этом в Telegram 10 апреля сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Через "Дію" собрали более 250 млн грн на украинскую армию. Главное – не останавливаться и поддерживать наших воинов. Средства поступают в фонд "Повернись живим", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам", – заявил вице-премьер.

Он проинформировал, что на эти деньги закупили 12 206 бронежилетов, 5660 шлемов, 12 666 средств связи, 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики, 2793 квадрокоптера, 11 военных беспилотных авиационных комплексов, 1703 генератора и других источника питания, 72 автомобиля, 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника), 1391 ноутбук, 2783 смартфона и планшета для артиллеристов и аэроразведчиков, 309 единиц саперного оборудования.

Федоров призвал украинцев продолжать помогать армии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НБУ, Нацбанк, война России против Украины, приложение Дія
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