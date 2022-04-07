Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 14,7 млрд грн со спецсчета

"Со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Норвегии, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира)", – отметили в НБУ.
По состоянию на 7 апреля остаток средств на спецсчете составляет почти 15 млн грн.
Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.
"Счет мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.