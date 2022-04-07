Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 14,7 млрд грн со спецсчета

"Со дня открытия спецсчета на него было перечислено около 14,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, более 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Средства поступали как от граждан и предприятий в Украине, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Канады, Германии, Швеции, Польши, Норвегии, Финляндии, Франции, Австралии, Чехии и многих стран мира)", – отметили в НБУ.

По состоянию на 7 апреля остаток средств на спецсчете составляет почти 15 млн грн.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

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