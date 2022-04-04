Нацбанк Украины перечислил на нужды военных 14,3 млрд грн со спецсчета

НБУ перевел, в частности, 950 млн грн на нужды Нацгвардии Украины, 1 млрд 650 млн – Нацполиции, 10 млрд 775 млн грн – Министерству обороны, 980,2 млн грн – Госпогранслужбе Украины.

"Остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных сил Украины, составляет около 15 млн грн", – отметили в релизе.

На счет с момента его открытия поступило почти 14,4 млрд грн в эквиваленте.

"Почти 4,7 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте – доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары", – уточнила пресс-служба регулятора.

Как перечислить деньги на спецсчет, Нацбанк информирует здесь.

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Контекст:

24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения оккупационных войск РФ в Украину, Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств в поддержку ВСУ.

"Счет мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте", – отметили в пресс-службе регулятора.