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Международные резервы Украины в марте выросли на 2% – НБУ

Резервы Украины в марте возросли
Резервы Украины в марте возросли
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

В марте международные резервы Украины выросли на 2%. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины 6 апреля.

"По состоянию на 1 апреля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,1 млрд. По итогам марта они выросли на 2%, прежде всего благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Национальным банком и платежи по обслуживанию государственного долга", – говорится в сообщении.

Валютные поступления в пользу правительства в марте составили $3 млрд 274 млн.

"В частности, 1 млрд специальных прав заимствования [$1,4 млрд] поступило от Международного валютного фонда (в рамках инструмента быстрого финансирования, RFI), €639 млн – от Европейского инвестиционного банка, €588 млн – от Европейского союза, а также $111 млн и €312 млн – от Всемирного банка", – отметили в учреждении.

"Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $283 млн. Из этой суммы $205 млн направлены на обслуживание еврооблигаций (ОЗГП) и $44 млн – на обслуживание и погашение внутренних гособлигаций (ОВГЗ), номинированных в валюте. Кроме того, в марте Национальный банк и правительство Украины уплатили $680 млн в пользу МВФ", – говорится в сообщении.

В НБУ напомнили, что после начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля валютный рынок в стране работает в условиях ограничений.

"Учитывая ограничения, большинство операций на валютном рынке в марте осуществлялись между банками и Национальным банком. Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке $2 млрд 476 млн и выкупил $748 млн. Следовательно, чистая продажа валюты центробанком составляет $1 млрд 728 млн", – говорится в сообщении.

Также на международные резервы Украины в марте влияла переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют). 

"В прошлом месяце их стоимость снизилась на $28 млн", – проинформировали в НБУ.

Контекст:

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составили $29,133 млрд (в эквиваленте).

По состоянию на 1 марта международные резервы Украины составили $27 млрд 538 млн. В феврале они снизились на 5,3%.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НБУ, Нацбанк, золотовалютные резервы, война России против Украины
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