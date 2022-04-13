Федоров: Произошло невероятное объединение всего киберсообщества вокруг Украины. Мы уже перешли от оборонительной стратегии к наступательным операциям в РФ

"Произошла невероятная синхронизация, объединение всего киберсообщества и IT-компаний. Последние три года с момента создания Министерства цифровой трансформации мы концентрировались на защите от российских кибератак и на создании продуктов. Мы не думали, чтобы атаковать, как они [российские хакеры], которые финансировались спецслужбами и так далее", – пояснил Федоров.
Он отметил, что когда танки РФ вошли на территорию Украины, все изменилось.
"От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии. Сегодня десятки баз данных Российской Федерации взломаны, персональные данные жителей РФ есть в доступе. Многие компании, которые занимаются защитой, просто вышли с территории РФ", – добавил министр.
По его словам, киберсообщество Украины сегодня мобилизовано и делает все, чтобы россияне "не поднимали просто голову". В таком режиме IT-специалисты будут работать до окончания войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси.
26 февраля Федоров сообщил о создании украинской IT-армии. Хакеры 27 февраля взломали и обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей.
2 марта Федоров заявил, что впервые в мировой истории начинается кибервойна. "Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только "белых") и всего патриотического ІТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%! И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", – заявил глава Минцифры.