Федоров: Произошло невероятное объединение всего киберсообщества вокруг Украины. Мы уже перешли от оборонительной стратегии к наступательным операциям в РФ

Федоров: От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Произошла невероятная синхронизация, объединение всего киберсообщества и IT-компаний. Последние три года с момента создания Министерства цифровой трансформации мы концентрировались на защите от российских кибератак и на создании продуктов. Мы не думали, чтобы атаковать, как они [российские хакеры], которые финансировались спецслужбами и так далее", – пояснил Федоров.

Он отметил, что когда танки РФ вошли на территорию Украины, все изменилось.

"От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии. Сегодня десятки баз данных Российской Федерации взломаны, персональные данные жителей РФ есть в доступе. Многие компании, которые занимаются защитой, просто вышли с территории РФ", – добавил министр.

По его словам, киберсообщество Украины сегодня мобилизовано и делает все, чтобы россияне "не поднимали просто голову". В таком режиме IT-специалисты будут работать до окончания войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО