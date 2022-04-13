ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Федоров: Произошло невероятное объединение всего киберсообщества вокруг Украины. Мы уже перешли от оборонительной стратегии к наступательным операциям в РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Федоров: От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии
Федоров: От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

После полномасштабного вторжения РФ в Украину IT-сообщество объединилось. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Произошла невероятная синхронизация, объединение всего киберсообщества и IT-компаний. Последние три года с момента создания Министерства цифровой трансформации мы концентрировались на защите от российских кибератак и на создании продуктов. Мы не думали, чтобы атаковать, как они [российские хакеры], которые финансировались спецслужбами и так далее", – пояснил Федоров.

Он отметил, что когда танки РФ вошли на территорию Украины, все изменилось.

"От запуска новых продуктов и сервисов мы перешли к наступательной стратегии. Сегодня десятки баз данных Российской Федерации взломаны, персональные данные жителей РФ есть в доступе. Многие компании, которые занимаются защитой, просто вышли с территории РФ", – добавил министр.

По его словам, киберсообщество Украины сегодня мобилизовано и делает все, чтобы россияне "не поднимали просто голову". В таком режиме IT-специалисты будут работать до окончания войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

25 февраля, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, группа Anonymous призвала всех хакеров мира объединиться в борьбе против оккупантов и сообщила о взломе сайта минобороны РФ. Позже перестали работать сайты ряда других государственных ведомств России, правительства Чечни и минобороны Беларуси

26 февраля Федоров сообщил о создании украинской IT-армии. Хакеры 27 февраля взломали и обнародовали базу контактов российских чиновников и знаменитостей.

2 марта Федоров заявил, что впервые в мировой истории начинается кибервойна. "Кибервойна открытая и масштабная, с участием государственных органов, спецслужб, хакеров (и не только "белых") и всего патриотического ІТ-сообщества, а в Украине такого ровно 100%! И если в начале мы сдерживали много мощных атак, преимущественно из-за длительной подготовки врага заранее, то сейчас благодаря единому духу украинцев к свободе мы перешли к уверенному наступлению", – заявил глава Минцифры.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, Украинские кибервойска, кибервойна, война России против Украины, кибератака, IT-сфера, Михаил Федоров, Минцифры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
"Боюсь дать дуба без трусов". Телеведущая Лебедь призналась, что во время войны стала бояться принимать душ
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
Рианна на позднем сроке беременности снялась в ванной. Фото
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Нам с тобой еще ого-го сколько предстоит! " 68-летний Макаревич показал фото с 70-летним Кутиковым
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
"Синдром уцелевшего". Tarabarova попала в больницу с посттравматическим стрессовым расстройством
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
  "Она к себе в дом взяла переселенцев, и на квартиру взяла". Данилко рассказал, чем во время войны занимается мама Сердючки
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
"Языком тела о войне в Украине". Гвоздева и студенты-хореографы станцевали под гимн Украины. Видео
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
Шер призвала предоставить Украине оружие для защиты от российских оккупантов
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
"Ты украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной". Фреймут записала обращение к соотечественницам-эмигранткам
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
  "Ой, у лузі червона калина". Украинские певицы спели в Польше гимн сечевых стрельцов перед благотворительным матчем в поддержу Украины. Видео
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Усик спустя 10 лет вернул козацкий оселедец и отрастил усы
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
Райкина уволили из созданной им Театральной школы после подписания письма с призывом "к мирному урегулированию ситуации в Украине"
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
  Полякова записала для детей "Колискову мелодію України". Видео
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Пусть сгорят в аду все, кто его выпустил, их родственники и сограждане". Кондратюк показал, чем российские оккупанты обстреляли его дом
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
"Сказала, что Путина обязательно переживет! Я верю". Олейник показал, как его 97-летняя бабушка сажает картофель
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
  "Не шути с Украиной". Макс Барских обнародовал фрагмент песни, посвященной ВСУ. Аудио
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
"Снова и снова просматриваю наши фото". Мирзоян обратился к Тоне Матвиенко, которая после нападения РФ на Украину уехала за границу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (122555)
2
"Будет концерты давать в бункере для Путина", "Россия уже проклята миром". Лолита возмутила сеть новым постом (50451)
3
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова (28426)
4
"Вы готовы верить всему вранью, которым вас, говноедов, пичкают". Лазарева, которую "похоронили" в РФ, опровергла свою смерть (27512)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (26711)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (25470)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (23621)
8
"Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей (23129)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS