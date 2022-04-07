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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аккаунты украинских военнослужащих в Facebook подверглись атаке хакеров – Meta

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Meta удалила из сети почти 200 аккаунтов, которыми руководили из России
Meta удалила из сети почти 200 аккаунтов, которыми руководили из России
Фото: ua.depositphotos.com

Компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, сообщила, что российские и белорусские хакеры совершили ряд кибератак на Facebook-аккаунты десятков украинских военных, сообщила 7 апреля CNN.

Отмечается, что хакеры активизировали свою деятельность в соцсетях незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Они выдавали себя за журналистов и представителей независимых информационных агентств в интернете и проводили скоординированные кампании по разжиганию дискуссий о России с целью удалять из соцсети сообщения критиков РФ.

Хакеры также публиковали видео якобы от имени владельцев аккаунтов с призывами к украинской армии сдаться.

Meta также сообщила, что в день вторжения России в аккаунтах, связанных с белорусским КГБ, начали публиковать на польском и английском языках сообщения о том, что украинские войска сдались без боя, а руководство Украины бежит из страны, пишет CNN.

В компании также отметили, что удалили из сети почти 200 аккаунтов, которыми руководили из РФ.

По данным Meta, учетные записи украинских военнослужащих пыталась взломать хакерская группа, известная как Ghostwriter, которая, по мнению киберэкспертов, связана с Беларусью.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С момента начала полномасштабного вторжения РФ и до 2 апреля Служба безопасности Украины обнаружила и нейтрализовала более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, хакеры, война, военные, соцсети, война России против Украины, военнослужащий, кибератака, деятельность, соцсеть, Meta
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