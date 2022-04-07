Аккаунты украинских военнослужащих в Facebook подверглись атаке хакеров – Meta

Meta удалила из сети почти 200 аккаунтов, которыми руководили из России Фото: ua.depositphotos.com

Отмечается, что хакеры активизировали свою деятельность в соцсетях незадолго до полномасштабного вторжения России в Украину.

Они выдавали себя за журналистов и представителей независимых информационных агентств в интернете и проводили скоординированные кампании по разжиганию дискуссий о России с целью удалять из соцсети сообщения критиков РФ.

Хакеры также публиковали видео якобы от имени владельцев аккаунтов с призывами к украинской армии сдаться.

Meta также сообщила, что в день вторжения России в аккаунтах, связанных с белорусским КГБ, начали публиковать на польском и английском языках сообщения о том, что украинские войска сдались без боя, а руководство Украины бежит из страны, пишет CNN.

В компании также отметили, что удалили из сети почти 200 аккаунтов, которыми руководили из РФ.

По данным Meta, учетные записи украинских военнослужащих пыталась взломать хакерская группа, известная как Ghostwriter, которая, по мнению киберэкспертов, связана с Беларусью.

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