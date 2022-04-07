ГОРДОН
 
 
МИР

В ФБР заявили об уничтожении инфраструктуры военных хакеров РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские хакеры с начала войны регулярно атакуют госорганы Украины
Российские хакеры с начала войны регулярно атакуют госорганы Украины
Фото: depositphotos.com

Федеральное бюро расследований США (ФБР) вывело из строя тысячи маршрутизаторов и брандмауэров, которые российские военные хакеры использовали для атак на серверы. Об этом сообщило агентство Reuters 6 апреля, ссылаясь на американских чиновников.

По данным источников, пораженные ФБР устройства помогали российским хакерам мобилизовать взломанные устройства в "ботнет" – сеть взломанных компьютеров, которые могут атаковать другие серверы мошенническим трафиком.

Эта ботсеть контролировалась через вредоносное ПО Cyclops Blink. Ранее агентства киберзащиты США и Великобритании заявляли, что данное ПО принадлежит одной из хакерских групп российской военной разведки Sandworm.

Cyclops Blink предназначен для захвата устройств, произведенных компаниями Watchguard и AsusTek.

Вредоносное ПО предоставляет российским службам доступ к скомпрометированным системам, а также позволяет удаленно управлять данными и настраивать работу устройств против третьих лиц.

В Watchguard заявили, что хакерская атака коснулась менее 1% устройств этого производителя. В AsusTek пока не прокомментировали эту ситуацию.

Сейчас в США начали информационную кампанию по информированию владельцев устройств WatchGuard о том, что нужно сделать для устранения уязвимостей.

Контекст:

Sandworm – одна из нескольких хакерских группировок РФ, которые с начала войны регулярно атаковали украинские госорганы. Среди других – APT28, АРТ29, BerserkBear, Gamaredon, Armageddon и Vermin. 

С 24 февраля до 2 апреля Служба безопасности Украины обнаружила и нейтрализовала более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, хакеры, ФБР, кибервойна, киберпреступность, кибератака
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец G
Дмитрий ГОРДОН
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Пирожкова
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Пирожкова
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (43666)
2
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (27456)
3
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (21506)
4
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (18552)
5
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (17911)
6
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (17319)
7
Кондратюк: Нам надо готовиться к тому, что война не закончится очень быстро, как мы думали (14720)
8
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока (14644)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS