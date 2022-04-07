В ФБР заявили об уничтожении инфраструктуры военных хакеров РФ

По данным источников, пораженные ФБР устройства помогали российским хакерам мобилизовать взломанные устройства в "ботнет" – сеть взломанных компьютеров, которые могут атаковать другие серверы мошенническим трафиком.
Эта ботсеть контролировалась через вредоносное ПО Cyclops Blink. Ранее агентства киберзащиты США и Великобритании заявляли, что данное ПО принадлежит одной из хакерских групп российской военной разведки Sandworm.
Cyclops Blink предназначен для захвата устройств, произведенных компаниями Watchguard и AsusTek.
Вредоносное ПО предоставляет российским службам доступ к скомпрометированным системам, а также позволяет удаленно управлять данными и настраивать работу устройств против третьих лиц.
В Watchguard заявили, что хакерская атака коснулась менее 1% устройств этого производителя. В AsusTek пока не прокомментировали эту ситуацию.
Сейчас в США начали информационную кампанию по информированию владельцев устройств WatchGuard о том, что нужно сделать для устранения уязвимостей.
Sandworm – одна из нескольких хакерских группировок РФ, которые с начала войны регулярно атаковали украинские госорганы. Среди других – APT28, АРТ29, BerserkBear, Gamaredon, Armageddon и Vermin.
С 24 февраля до 2 апреля Служба безопасности Украины обнаружила и нейтрализовала более 120 кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.