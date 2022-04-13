Федоров: Сейчас происходит первая мировая кибервойна. У нас есть информация обо всех российских военных мародерах. Один отправил домой 100 кг одежды

Федоров: У нас есть информация, кто конкретно присутствовал на территории нашей страны, что, кому, в какой регион РФ он отправил посылку Фото: thedigital.gov.ua

Он рассказал, что Минцифры использует искусственный интеллект, чтобы идентифицировать российских военнослужащих, которые занимались мародерством на оккупированных территориях, а также чтобы распознавать погибших российских военных.

"Кибервойна, которая сейчас происходит – а я ее называю первой мировой кибервойной – позволила получить доступ к информации, базам данным всех военных, которые присутствовали в данных областях. Я скажу больше: у нас зафиксированы все отправки военных, которые были в Киевской, Черниговской, Сумской областях, через службы доставки. Не одной, что зафиксировано на камеру и есть в интернете, а 15 служб доставки. Есть информация, кто конкретно присутствовал на территории нашей страны, что, кому, в какой регион Российской Федерации он отправил посылку", – рассказал Федоров.

Министр сообщил, что ведомство публикует в соцсетях только часть собранной информации, вся она есть у специальных органов, которые занимаются расследованием преступлений российских военных.

"Но мы всех знаем. Наши правоохранительные органы, наши специальные органы владеют всей этой информацией очень глубоко. Я уверен, что каждый из них понесет за это ответственность, – сказал министр. – Несколько кейсов: три телевизора отправил военный (хотя тяжело их назвать военными, это мародеры), другой отправил стиральную машинку, третий – 100 кг одежды. 100 кг!" – возмутился Федоров.

На своей странице в Twitter он публиковал информацию о российском оккупанте, которые украл в Украине 100 кг одежды. Это Вадим Щебенков. По информации министра, он отправил вещи из белорусского Мозыря в Читу, где проживает.

After events in Bucha, I am launching the #russianlooters column. Our technology will find all of them. Shchebenkov Vadym stole more than 100 kg of clothes from UA families and sent them from Mozyr, Belarus, to his hometown of Chita. It is 7 thousand km away. pic.twitter.com/ANcc50uqoM — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 7, 2022

"Правда, что они даже использованное белье, трусы берут? Им это нормально, их женам это нормально, те еще и "спасибо" говорят? Насколько же нужно быть моральными уродами..." – сказала Бацман.

"Там разная одежда... Но мы не можем сказать, что конкретно внутри каждой посылки. Потому что, когда они отправлялись, они были укомплектованы. Мы можем говорить о категориях [посылок]. Люди, которые проживают на пострадавших территориях, больше знают, что у них украли", – ответил министр.

Он рассказал, что очень много посылок было отправлено на "дальний Дальний Восток", и предположил, что российские солдаты из этого региона были просто поражены уровнем жизни украинцев.

"Мы же видим, куда они это все отправляют. Это дальний Дальний Восток. Мы на карте смотрим, что это за территории... Конечно, они там это в глаза не видели, для них шок, как мы живем. Но мы это заработали своим трудом. Наверное, это больше всего их всех раздражает", – сказал Федоров.

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