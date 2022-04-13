Федоров: Сейчас происходит первая мировая кибервойна. У нас есть информация обо всех российских военных мародерах. Один отправил домой 100 кг одежды

Он рассказал, что Минцифры использует искусственный интеллект, чтобы идентифицировать российских военнослужащих, которые занимались мародерством на оккупированных территориях, а также чтобы распознавать погибших российских военных.
"Кибервойна, которая сейчас происходит – а я ее называю первой мировой кибервойной – позволила получить доступ к информации, базам данным всех военных, которые присутствовали в данных областях. Я скажу больше: у нас зафиксированы все отправки военных, которые были в Киевской, Черниговской, Сумской областях, через службы доставки. Не одной, что зафиксировано на камеру и есть в интернете, а 15 служб доставки. Есть информация, кто конкретно присутствовал на территории нашей страны, что, кому, в какой регион Российской Федерации он отправил посылку", – рассказал Федоров.
Министр сообщил, что ведомство публикует в соцсетях только часть собранной информации, вся она есть у специальных органов, которые занимаются расследованием преступлений российских военных.
"Но мы всех знаем. Наши правоохранительные органы, наши специальные органы владеют всей этой информацией очень глубоко. Я уверен, что каждый из них понесет за это ответственность, – сказал министр. – Несколько кейсов: три телевизора отправил военный (хотя тяжело их назвать военными, это мародеры), другой отправил стиральную машинку, третий – 100 кг одежды. 100 кг!" – возмутился Федоров.
На своей странице в Twitter он публиковал информацию о российском оккупанте, которые украл в Украине 100 кг одежды. Это Вадим Щебенков. По информации министра, он отправил вещи из белорусского Мозыря в Читу, где проживает.
After events in Bucha, I am launching the #russianlooters column. Our technology will find all of them. Shchebenkov Vadym stole more than 100 kg of clothes from UA families and sent them from Mozyr, Belarus, to his hometown of Chita. It is 7 thousand km away. pic.twitter.com/ANcc50uqoM— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) April 7, 2022
"Правда, что они даже использованное белье, трусы берут? Им это нормально, их женам это нормально, те еще и "спасибо" говорят? Насколько же нужно быть моральными уродами..." – сказала Бацман.
"Там разная одежда... Но мы не можем сказать, что конкретно внутри каждой посылки. Потому что, когда они отправлялись, они были укомплектованы. Мы можем говорить о категориях [посылок]. Люди, которые проживают на пострадавших территориях, больше знают, что у них украли", – ответил министр.
Он рассказал, что очень много посылок было отправлено на "дальний Дальний Восток", и предположил, что российские солдаты из этого региона были просто поражены уровнем жизни украинцев.
"Мы же видим, куда они это все отправляют. Это дальний Дальний Восток. Мы на карте смотрим, что это за территории... Конечно, они там это в глаза не видели, для них шок, как мы живем. Но мы это заработали своим трудом. Наверное, это больше всего их всех раздражает", – сказал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На оккупированных территориях российские военнослужащие совершают военные преступления, заявляют украинские власти, западные государства и международные правозащитные организации.
После освобождения Киевской области в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. В частности, много погибших от рук оккупантов обнаружили в Буче, в которую российские военные зашли в первые дни войны.
По данным правозащитной организации Human Rights Watch, расстрелы и изнасилования мирных жителей были зафиксированы в населенных пунктах Киевской, Харьковской и Черниговской областей, которые находились под контролем российских оккупантов.
В середине марта российская армия, по данным украинской разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать продукты и имущество у местного населения и грабить магазины. После освобождения населенных пунктов в ряде регионов местные жители рассказали, что оккупанты отбирали у них еду, одежду, бытовую технику. Были случаи, когда у убитых оккупантов находили украденные в Украине драгоценности.
По данным проекта "Беларускі Гаюн", российские оккупанты перевозят украденное в Украине в Беларусь, а оттуда почтой переправляют домой в Россию. Журналисты опубликовали данные российских военных, которые отправили больше всего вещей – от 50 до 450 кг. Среди них – инструменты, телевизоры, мебель, запчасти, рыболовные принадлежности, одежда.