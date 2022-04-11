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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о мародерстве российских оккупантов: Они шокированы. Загнанные в бедность, вывозили из Украины все, что представляет ценность

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Российские оккупанты почти сразу занялись мародерством в тех регионах Украины, куда смогли ворваться, отметил Зеленский
Российские оккупанты почти сразу занялись мародерством в тех регионах Украины, куда смогли ворваться, отметил Зеленский
Фото: EPA

Россия создает для своих граждан условия "тотальной беспросветной бедности", когда служба в армии для многих из них – "единственный социальный лифт и возможность получить хотя бы что-то в своей жизни".

Об этом 11 апреля в ходе выступления по видеосвязи в парламенте Южной Кореи (Национальной ассамблее), которое в YouTube транслировал телеканал "Украина 24", заявил президент Владимир Зеленский.

"Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства, десятки тысяч российских военных были просто шокированы нормальностью жизни. Они шокированы городами и селами, в которых люди жили и не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды", – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские оккупанты почти сразу занялись мародерством в тех регионах Украины, куда смогли ворваться.

"Они старались вывезти домой – в Россию – все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики. Они угоняли машины и пытались вывезти все награбленное", – рассказал Зеленский.

Были даже случаи, когда российские военные "доставали из своих бронежилетов защитные пластины, чтобы спрятать в них украденные ноутбуки и планшеты", добавил глава Украинского государства.

"В это невозможно поверить, когда человек настолько беден от рождения, что считает, будто ноутбук ценнее, чем его собственная жизнь на войне", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, война в Украине – это "столкновение двух разных миров".

"Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, думали о будущем, и миром людей, специально унижавшихся своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить их на любые авантюры, на любую войну против соседей", – резюмировал Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать еду и имущество у местного населения и грабить магазины.

В записанных СБУ перехватах разговоров российских военных со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых российских оккупантов находят ценные вещи, украшения, валюту

Теги: Россия, Украина, Южная Корея, бронежилеты, вторжение, компьютеры, Владимир Зеленский, парламент, мародеры, война России против Украины, бедность, президент, власть, российские военные, одежда, российские оккупанты
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