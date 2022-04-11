Зеленский о мародерстве российских оккупантов: Они шокированы. Загнанные в бедность, вывозили из Украины все, что представляет ценность

Об этом 11 апреля в ходе выступления по видеосвязи в парламенте Южной Кореи (Национальной ассамблее), которое в YouTube транслировал телеканал "Украина 24", заявил президент Владимир Зеленский.
"Попав на войну и зайдя на территорию соседнего государства, десятки тысяч российских военных были просто шокированы нормальностью жизни. Они шокированы городами и селами, в которых люди жили и не бедствовали. Шокированы бытовой техникой в домах. Шокированы тем, что людям хватает нормальной еды", – сказал Зеленский.
Он отметил, что российские оккупанты почти сразу занялись мародерством в тех регионах Украины, куда смогли ворваться.
"Они старались вывезти домой – в Россию – все, что представляет какую-либо ценность. От стиральных машин до компьютеров. От автозапчастей до одежды. Они просто набивали этим бронетранспортеры, грузовики. Они угоняли машины и пытались вывезти все награбленное", – рассказал Зеленский.
Были даже случаи, когда российские военные "доставали из своих бронежилетов защитные пластины, чтобы спрятать в них украденные ноутбуки и планшеты", добавил глава Украинского государства.
"В это невозможно поверить, когда человек настолько беден от рождения, что считает, будто ноутбук ценнее, чем его собственная жизнь на войне", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, война в Украине – это "столкновение двух разных миров".
"Мира обычных людей, которые просто жили мирной жизнью, думали о будущем, и миром людей, специально унижавшихся своим государством на протяжении десятилетий, специально загнанных в бедность и бесправие, чтобы их власть могла направить их на любые авантюры, на любую войну против соседей", – резюмировал Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
В середине марта российская армия, по данным разведки, получила указание "перейти на самообеспечение", то есть отбирать еду и имущество у местного населения и грабить магазины.
В записанных СБУ перехватах разговоров российских военных со своими родственниками в РФ упоминается множество случаев мародерства, а у убитых российских оккупантов находят ценные вещи, украшения, валюту.