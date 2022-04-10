Российские оккупанты вывозят из Беларуси угнанные в Украине машины – журналисты

Одну из угнанных из Украины машин уже опознал ее владелец Фото: motolko.help

По информации проекта, украденные у украинцев автомобили стали появляться в стране по меньшей мере с середины марта, а больше всего их было ввезено в Беларусь 4–5 апреля, после начала отступления войск ВС РФ с территории Украины. Из Украины было вывезено даже несколько грузовиков с логотипами украинской торговой марки "Гаврилівські курчата", отметили журналисты.

"В районе 6.00 5 апреля мониторинговая команда "Беларускі Гаюн" зафиксировала крупную колонну техники ВС РФ, которая двигалась от Гомеля по направлению к границе Беларуси с РФ. В колонне, помимо военной техники, передвигались как легковые, так и грузовые гражданские автомобили без номеров и с опознавательным знаком V. Среди грузовых машин в глаза сразу бросился автомобиль, брендированный логотипом украинской торговой марки "Гаврилівські курчата", – пишет еще один проект Мотолько Мotolko.help.

"Беларускі Гаюн" приводит марки, примерные года выпуска и цвета некоторых машин, которые могли быть вывезены из Украины.

Владелец одного из автомобилей, угнанных солдатами-мародерами, Mitsubishi Pajero черного цвета с белым капотом, опознал его по фото и подтвердил журналистам, что это его машина. По словам украинца, автомобиль угнали из Киевской области еще 29 марта.

Последний раз машину видели в белорусской Речице 6 апреля. На тот момент у автомобиля уже были отодраны украинские номера, нанесены многочисленные символы V красной краской и разбито правое переднее крыло, отмечают журналисты.

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