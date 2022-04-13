Федоров: Мы работаем над тем, чтобы каналы "Россия 1", "Россия 24" и другие были полностью ликвидированы в YouTube

Федоров: Мы много общаемся с Google, c Meta, чтобы блокировать эти аккаунты Фото из личного архива Михаила Федорова

"Мы много общаемся с Google, c Meta, чтобы блокировать эти аккаунты. И в Instagram появились пометки пропагандистских медиа, что они финансируются государством. Мы долго бились, чтобы все известные блогеры, пропагандисты, которые финансируются российским правительством, были заблокированы в Украине. Но этого недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы каналы "Россия 1", "Россия 24" и другие были полностью ликвидированы в YouTube не только на территории нашей страны, но и в РФ. Потому что они промывают мозги, дезинформируют, их фейки – это просто ужас. То, что они говорят, их контент нельзя оценивать здравым смыслом", – подчеркнул Федоров.

При этом он выразил мнение, что в России YouTube вскоре будет заблокирован Роскомнадзором.

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