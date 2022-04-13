Федоров: Мы работаем над тем, чтобы каналы "Россия 1", "Россия 24" и другие были полностью ликвидированы в YouTube

"Мы много общаемся с Google, c Meta, чтобы блокировать эти аккаунты. И в Instagram появились пометки пропагандистских медиа, что они финансируются государством. Мы долго бились, чтобы все известные блогеры, пропагандисты, которые финансируются российским правительством, были заблокированы в Украине. Но этого недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы каналы "Россия 1", "Россия 24" и другие были полностью ликвидированы в YouTube не только на территории нашей страны, но и в РФ. Потому что они промывают мозги, дезинформируют, их фейки – это просто ужас. То, что они говорят, их контент нельзя оценивать здравым смыслом", – подчеркнул Федоров.
При этом он выразил мнение, что в России YouTube вскоре будет заблокирован Роскомнадзором.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта в YouTube сообщили, что начали блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных или финансируемых правительством РФ, по всему миру.
"Наши принципы запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или упрощающий отношение к хорошо задокументированным актам насилия. В настоящее время мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", – говорилось в заявлении.
YouTube также решил приостановить все виды монетизации в российском сегменте.