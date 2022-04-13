ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Федоров: Мы работаем над тем, чтобы каналы "Россия 1", "Россия 24" и другие были полностью ликвидированы в YouTube

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Федоров: Мы много общаемся с Google, c Meta, чтобы блокировать эти аккаунты
Федоров: Мы много общаемся с Google, c Meta, чтобы блокировать эти аккаунты
Фото из личного архива Михаила Федорова

Правительство Украины работает над тем, чтобы пропагандистские телеканалы РФ были полностью заблокированы в YouTube. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Мы много общаемся с Google, c Meta, чтобы блокировать эти аккаунты. И в Instagram появились пометки пропагандистских медиа, что они финансируются государством. Мы долго бились, чтобы все известные блогеры, пропагандисты, которые финансируются российским правительством, были заблокированы в Украине. Но этого недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы каналы "Россия 1", "Россия 24" и другие были полностью ликвидированы в YouTube не только на территории нашей страны, но и в РФ. Потому что они промывают мозги, дезинформируют, их фейки – это просто ужас. То, что они говорят, их контент нельзя оценивать здравым смыслом", – подчеркнул Федоров.

При этом он выразил мнение, что в России YouTube вскоре будет заблокирован Роскомнадзором.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

11 марта в YouTube сообщили, что начали блокировать аккаунты российских телеканалов, связанных или финансируемых правительством РФ, по всему миру.

"Наши принципы запрещают контент, отрицающий, преуменьшающий или упрощающий отношение к хорошо задокументированным актам насилия. В настоящее время мы удаляем контент о вторжении России в Украину, который нарушает эту политику", – говорилось в заявлении.

YouTube также решил приостановить все виды монетизации в российском сегменте.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, Google, пропаганда, YouTube, Роскомнадзор, Instagram, война России против Украины, блогеры, Михаил Федоров, Meta
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